Выплаты в связи с рождением первого ребенка в 2022 году получили более 35 тысяч нижегородских семьей Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев на итоговом заседании правительства региона 28 декабря доложил о реализации национального проекта "Демография" в 2022 году.

"Наибольший объем финансирования по нацпроекту "Демография" сосредоточен на выполнении задач регионального проекта по финансовой поддержке семей при рождении детей. На эти цели выделено более 4,7 млн рублей, что составляет 77,4% бюджетных ассигнований на 2022 год", – отметил Андрей Гнеушев.

В 2022 году выплаты в связи с рождением первого ребенка получили 35 187 семьей нижегородцев; выплаты в связи с рождением третьего ребенка - 15 224 семьи; выплаты федерального материнского капитала предоставлены 21 631 семье; региональный материнский капитал получили 2 352 семьи.

В текущем году были полностью освоены все запланированные бюджетные средства на мероприятия проекта "Старшее поколение" в общей сумме 56,4 млн рублей, основная часть из них - 54,4 млн рублей– это средства федерального бюджета.

"Основное мероприятие – реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, благодаря которому услуги гражданам предоставляются как на дому, так и в условиях отделения дневного пребывания. Системой долговременного ухода в текущем году в соответствии с планом было охвачено более 500 пожилых людей и инвалидов", - сообщил Андрей Гнеушев.

Заместитель губернатора также отметил, что в рамках региональных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее поколение" национального проекта "Демография" достигнуты все запланированные показатели.