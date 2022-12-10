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Более 2 млрд рублей направлено на реализацию регионального проекта "Современная школа"

29 декабря 2022 09:44  [69] Общество

По итогам 2022 года в Нижегородской области на 100% исполнен национальный проект "Образование". На его реализацию было выделено почти 2,2 млрд рублей из средств федерального бюджета и около 1,1 млрд рублей из бюджета области. Об этом главе региона Глебу Никитину доложил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В ходе итогового заседания правительства Нижегородской области 28 декабря на Нижегородской ярмарке, Давид Мелик-Гусейнов представил наиболее значимые результаты работы по нацпроекту.

"Самым масштабным и по объему бюджетных ассигнований, и по количеству проведенных мероприятий стал региональный проект "Современная школа". В этом году в рамках проекта в регионе создано почти 3 тысячи школьных мест, а в следующем году появится еще около 12,5 тысячи мест, в том числе 10 800 мест – в рамках реализации концессионных соглашений по строительству", – сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в проект также вошло создание образовательных центров естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста". В текущем году в нижегородских школах, расположенных в сельской местности и малых городах, появилось 121 такое пространство.

"Более полумиллиарда рублей было направлено на развитие в регионе цифровой образовательной среды. 119 школ были обновлены и оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. В Нижегородской области также начали свою работу 4 новых центра цифрового образования детей "IT-куб": они функционируют на базе образовательных учреждений в Нижнем Новгороде, Воротынце, Дзержинске и Семенове", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что в 2022 году особую важность приобрела работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В рамках соответствующего направления нацпроекта "Образование" для школ региона были приобретены 875 комплектов государственной символики, которые активно используются в рамках занятий цикла "Разговоры о важном". Более того, с 1 сентября 2022 года в школах области приступили к работе 785 советников директоров по воспитанию. Их задача – раскрыть потенциал каждого школьника, сформировав совместно с педагогами и родителями единую воспитательную среду.

"Для нас важен успех каждого ребенка. В рамках одноименного регионального проекта в школах 12 муниципальных образований мы обновили материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом. Что касается дополнительного образования, в Нижегородской области успешно работают региональный центр развития талантов "Вега", 7 детских технопарков технопарков "Кванториум" и 2 Дома научной коллаборации. Подчеркну, что в этом году в регионе было создано более 20 тысяч новых мест для дополнительного образования детей, и сегодня дополнительными образовательными программами охвачено 84% нижегородцев в возрасте от 5 до 18 лет", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

На заседании члены правительства также обсудили вопрос со строительством детских садов в рамках регионального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

В этом году в регионе ввели в эксплуатацию 15 новых детских садов на 2 800 мест для детей от 1,5 до 3 лет. В следующем году работа будет продолжена - планируется создать 360 новых мест за счет ввода в эксплуатацию двух детских садов в двух муниципалитетах области.

"Создание новых мест в школах и детских садах – один из важнейших результатов реализации национальных проектов. При создании новых объектов был получен важный опыт, на который необходимо опираться в ходе дальнейшей работы", – отметил Глеб Никитин.

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Теги:
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