Покупка автомобиля КИА

Автомобили KIA достаточно популярны на территории РФ и многих других стран мира. Уникальное многоплановое производство дает возможность выпускать автомобили для разных вёрст населения. Купить авто данного производителя можно у официального дилера по доступной цене на сайте https://kia-vasauto.ru/.

Почему авто КИА столь популярны?

Машины KIA отличаются высокими ходовыми характеристиками, которые соответствуют запросам потребителей. Покупателям предлагаются модели на бензине, дизеле с передним или же полным приводом. Также, имеется три разных вида КПП, а именно автомат, механика, робот. На борт устанавливается много дополнительных систем, обеспечивающих безопасность, высокий уровень комфорта. Среди них специальные парковочные камеры, мультимедиа центр и многое другое.

Выбирая транспортные средства данного производителя, клиент становится частью большого сообщества, благодаря чему, всегда можно рассчитывать на помощь в выборе авто и комплектующих к нему. Сотрудничество с официальным дилером позволяет получать профессиональное обслуживание квалифицированными мастерами.

Клиенты официального дилерского центра могут рассчитывать на:

Тест-драйв на понравившемся авто;

Покупке в кредит;

Участие в трейд-ин программе, позволяющей обменять старое авто на новое с доплатой;

Оформление страховки на выгодных условиях;

Квалифицированную помощь специалистов.

Официальный дилер предлагает машины КИА по наиболее оптимальной цене. Фирма реализует широкий спектр моделей, которые рассчитаны на бюджетный, премиум класс. Квалифицированные менеджеры помогут подобрать авто под индивидуальные требования. Они найдут оптимальную комплектацию под пожелания покупателя, а, также, различные аксессуары.

Купить современный автомобиль КИА

Благодаря высокому уровню сервиса, дилерский центр полностью покрывает клиентские запросы. Для гостей имеется удобный въезд на территорию, парковочные места, уютная зона ожидания. Клиентам предлагаются разные напитки, доступ в интернет и лучшие условия для оформления документов на авто.

Чтобы получить детальную информацию по работе центра или же узнать об интересующем авто, позвоните в офис по телефону или же оставьте заявку на сайте. Сотрудники делают исключительно выгодные предложения, отказаться от которых невозможно. Спешите приобрести новый автомобиль пока идет сезон акций и особых предложений, поскольку, официальный дилер в это время предлагает лучшие условия. Удачи в приобретении авто КИА.

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