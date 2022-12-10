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Современный сервис видеоинтервью

29 декабря 2022 09:42  [72]

В наше время многие люди пользуются видеосвязью в различных местах. В таких ситуациях поможет сервис видеоинтервью, позволяющий получить ответы на интересующие вопросы в любом месте. Это крайне удобно при расширении команды, найме удаленных работников. Решение от компании "HRBlade" позволит не тратить много денег на масштабирование без ограничений. Ознакомиться с предложением фирмы можно на официальном сайте.

Особенности работы сервиса

Предлагаемый проект экономит кучу времени. С его помощью компании могут экономить до сотни часов в процессе поиска кадров. Предлагаемое ПО автоматизирует процесс найма новых сотрудников, делая его удобным, простым.

Основными преимуществами сервиса, за которые он ценится клиентами, являются:

  • Удобство эксплуатации. Удобство прохождения онлайн-интервью на абсолютно любом современном девайсе.
  • Оперативная установка. Создание собеседования на своём устройстве вроде ПК, планшета, смартфона займет крайне мало времени, а именно не более 3 минут.
  • Защита личных данных. Сервис использует передовые стандарты в сфере корпоративной безопасности, а это обеспечивает максимальный уровень защиты личных данных.
  • Возможность использования на любом современном устройстве с подключением к интернету.
  • Круглосуточное функционирование сервиса везде, где есть интернет.
  • Квалифицированная поддержка клиентов топовыми специалистами.

Обращаясь в компанию "HRBlade", клиент может рассчитывать на высокий уровень сервиса, квалифицированный персонал, бесперебойную работу ПО в любых условиях. С его помощью можно легко привлечь в бизнес талантливых людей, а, также, повысить количество заявок на свободные вакансии. Сервис дает возможность создать красивый лендинг пейдж в реальном времени. Программное обеспечение позволит создать оптимальный, честный процесс проверки, а позже, выбрать лучших кандидатов. Предлагаемая платформа дает возможность работать с коллегами в одной системе, обмениваться мнениями о кандидатах, подбирать лучших.

Воспользоваться сервисом видеоинтервью

Если интересуют подобные услуги, получить квалифицированную помощь можно здесь. Сотрудники компании помогут разобраться в программном обеспечении, что позволит оперативно внедрить его в имеющуюся сеть. Специалисты ответят на любые профильные вопросы, помогут обуздать интерфейс и основной функционал. Не теряйте времени зря на раздумья, пока огромное количество людей уже воспользовалось этим сервисом. Переходите на сайт, регистрируйтесь и оформляйте заявку. 

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