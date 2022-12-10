Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
29 декабря 2022 10:06  [44] Пенсионер погиб во время пожара в деревне Кривая Шелокша Кстовского района
28 декабря 2022 17:25  [303] Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дивеевском районе
28 декабря 2022 12:07  [196] Владелец дельталёта из Кстова предстанет перед судом за жёсткую посадку и травмирование женщины
27 декабря 2022 17:38  [276] Двухлетний ребенок пострадал в Нижнем Новгороде после схода наледи с крыши дома
27 декабря 2022 16:30  [240] Незаконную вырубку 1730 кубометров леса обнаружили в Тонкинском районе
27 декабря 2022 13:16  [213] Трое жителей Дзержинска перевели банковским мошенникам почти 1,7 млн рублей
27 декабря 2022 11:33  [243] Смертельная авария с участием Lada Kalina и грузовика произошла под Выксой
27 декабря 2022 10:50  [214] Молодого нижегородца задержали на улице с синтетическим наркотиком
26 декабря 2022 15:38  [316] Четыре нижегородских торговых центра получили письма о минировании
26 декабря 2022 10:18  [224] Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у нижегородки, пожелавшей заработать на инвестициях
Происшествия

Пенсионер погиб во время пожара в деревне Кривая Шелокша Кстовского района

29 декабря 2022 10:06  [44] Происшествия

Пенсионер погиб во время пожара в деревне Кривая Шелокша Кстовского района. Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, пожар произошел около часа ночи 29 декабря.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, то весь дом общей площадью 80 кв. метров уже был объят пламенем.

Всего в тушении возгорания и ликвидации его последствий было задействовано 19 человек личного состава и 5 единиц техники. 

При разборе сгоревших деревянных конструкций спасатели нашли тело погибшего мужчины 1944 г.р. Предполагаемой причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстовский район МЧС Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph