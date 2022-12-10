Пенсионер погиб во время пожара в деревне Кривая Шелокша Кстовского района. Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, пожар произошел около часа ночи 29 декабря.
Когда пожарные прибыли на место ЧП, то весь дом общей площадью 80 кв. метров уже был объят пламенем.
Всего в тушении возгорания и ликвидации его последствий было задействовано 19 человек личного состава и 5 единиц техники.
При разборе сгоревших деревянных конструкций спасатели нашли тело погибшего мужчины 1944 г.р. Предполагаемой причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде.
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