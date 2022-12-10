Пенсионер погиб во время пожара в деревне Кривая Шелокша Кстовского района Происшествия

Пенсионер погиб во время пожара в деревне Кривая Шелокша Кстовского района. Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, пожар произошел около часа ночи 29 декабря.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, то весь дом общей площадью 80 кв. метров уже был объят пламенем.

Всего в тушении возгорания и ликвидации его последствий было задействовано 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

При разборе сгоревших деревянных конструкций спасатели нашли тело погибшего мужчины 1944 г.р. Предполагаемой причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде.