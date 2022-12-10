Игрушки Хагги Вагги с ядовитым фенолом снимают с продаж в России Общество

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP / East-News

Игрушки Хагги Вагги с ядовитым фенолом снимают с продаж в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее Роскачество выявило в игрушках превышение содержания фенола. Кроме того, Хагги Вагги не соответствовали техрегламенту по индексу токсичности в воде и внешнему виду после 5 стирок при температуре 30 градусов, а на маркировке не размещалась необходимая информация.

Сейчас популярные маркетплейсы и детские магазины начали убирать позиции с этими игрушками со своих сайтов.

Также магазин "Детский мир" запросил у производителей результаты повторных испытаний товаров Роскачеством. Если они не предоставят отчет об исправлении нарушений, то ритейлер заблокирует поставки игрушек.

СПРАВКА:

Фенол — токсичное вещество. По степени воздействия на человеческий организм относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.