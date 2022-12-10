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Общество

Олег Лавричев: "Новогоднее чудо мы можем сделать сами, своими руками"

31 декабря 2022 10:12  [1] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Новым годом и Рождеством:

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был отмечен серьезными испытаниями, но всё же мы смотрим в будущее с надеждой и оптимизмом. Убежден, что в будущем году Россия не отступит от заявленных целей, и все поставленные задачи будут выполнены. Да, сейчас нам трудно, но мы обязательно все преодолеем и со всем справимся!

Нижний Новгород уверенно смотрит вперед. Важно, что удалось сохранить импульс юбилея, и все, что создано в год 800-летия нашего любимого города продолжает приносить свои плоды. Благоустраивается все больше новых территорий, парков и скверов, преображаются улицы и дворы, строится метро. Радует, что все больше горожан проявляют активную гражданскую позицию, уделяя внимание реализации каждого проекта и поддерживая позитивные перемены. Уверен, что так будет и впредь, а пока давайте встретим долгожданный праздник в кругу родных и друзей, подведем итоги уходящего года и подумаем о грядущем!

Новый год мы всегда ждем с верой в чудо, которое можем сделать сами, своими руками! Достаточно лишь поддержать того, кому это необходимо, быть внимательнее и добрее друг к другу. Счастье – это маленькие радости и простые истины. Каким будет наш мир завтра, зависит от каждого из нас.

Пусть наступающий 2023 год станет годом созидания, обновления и хороших новостей, а светлый праздник Рождества поможет укрепить веру в добро. Мира вам, тепла и уюта домашнего очага, здоровья и благополучия! С наступающими праздниками!".

 

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Теги:
Новый год Олег Лавричев
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