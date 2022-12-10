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Общество

Андрей Турчак провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО

29 декабря 2022 10:45  [97] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

На площадке парламентской координационной группы также будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, которые касаются вопросов СВО, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на первом заседании, в котором принял участие Министр обороны Сергей Шойгу. И после этого они будут вноситься в Госдуму с уже консолидированной позицией всех парламентских партий.

"Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей Победе. Каждый из членов рабочей группы находится в зоне СВО, знает эти вопросы. Мы с вами в постоянном режиме на протяжении 10 месяцев этим занимаемся. Консолидированное мнение всех присутствующих: одна из ключевых проблем сегодня – это инерция. Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии", - сказал Андрей Турчак.

При этом рабочая группа не должна рассматриваться как "жалобная книга", подчеркнул Андрей Турчак. По его словам, это инструмент контроля полноты и своевременности выплат военнослужащим, оснащения бойцов, обеспечения членов их семей – всего того, что гарантировано государством в соответствии с решениями, принятыми Президентом.

"Группа будет заниматься, в том числе, контролем полноты и своевременности выплат, правильности их начислений. У нас уже была рабочая поездка в Единый расчетный центр Министерства обороны. Мы посмотрели, как производятся начисления. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим", - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил также, что задача группы – обеспечить синергию для оперативного получения проблемных вопросов с мест, их обсуждения и выхода на конкретные управленческие или законодательные решения.

"Все настроены на работу. Сергей Кужугетович подробно сформулировал ожидания Минобороны от группы, показал глубочайшую погруженность в повестку, в том числе в проблемную, и готовность эти проблемы решать. Мы объединяем усилия законодательной и исполнительной власти, Министерства. Очень важна вовлеченность регионов, работа с военными корреспондентами, которые также вошли в состав группы. Такие, скажем, аксиомы "Народ и армия едины" и "Все для фронта, все для Победы" все участники первого заседания группы продемонстрировали", - сказал по его итогам Андрей Турчак и отметил, что, приняв решение о создании группы, Президент оказал всем ее членам "высокое доверие и возложил высокую ответственность". 

На первом заседании было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учет граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан. 

Ранее по распоряжению Президента была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. 

Рабочая группа, в состав которой вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Напомним, в Нижегородской области  реализуется целый комплекс мер поддержки мобилизованных жителей и их семей. Введено право на заключение военного социального контракта, в рамках которого для семьи мобилизованного предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение. В числе принятых мер - 50-процентная компенсация коммунальных платежей, освобождение от платы за детские сады, бесплатное горячее питание школьникам, бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования. В области создан координационный центр поддержки мобилизованных, военнослужащих и их близких.

23 ноября 2022 года глава региона Глеб Никитин внес изменения в указ о поддержке мобилизованных и их семей. Теперь меры поддержки распространяются на участвующих в специальной военной операции нижегородских контрактников и добровольцев, заключивших контракт, начиная с 24 февраля, а также сотрудников Росгвардии. Их близкие родственники также смогут заключать военный социальный контракт и пользоваться мерами поддержки от региона.

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Теги:
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