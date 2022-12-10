Евгений Семенов: "Регсовет - это серьезный консультационный орган, помогающий исполнительной власти в решении сложных вопросов" Общество

Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов прокомментировал развитие в регионе гражданского общества по итогам 2022 года.

"На мой взгляд, главным результатом уходящего года является то, что темпы, набранные в процессе объединения власти и гражданского общества, не только не остановлены, а получили новое развитие.

Во-первых, прошла серьезная реформа местного самоуправления региона, где возникла повсеместная эффективная оптимизация системы МСУ. Во-вторых, это создание Регионального совета, аналог которого есть только на федеральном уровне – Госсовет. Регсовет - это серьезный консультационный орган, помогающий исполнительной власти в решении самых сложных вопросов. Результаты этой деятельности скажутся на коррекции Стратегии развития Нижегородской области.

Кроме того, в 2022 году создан Дом народного единства - мощная ресурсная база; место, где представители гражданского общества могут получить серьезную ресурсную поддержку; территория, где есть вся необходимая инфраструктура, где можно обрести опыт. Место, где можно взаимодействовать и с властью, и с гражданским обществом и делать это на профессиональной основе - это очень важно", - сказал Евгений Семенов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря 2022 года представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.