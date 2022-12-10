Ставшую в 14-й раз мамой нижегородку выписали из перинатального центра Борской ЦРБ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородку Надежду Исаеву, в 14-й раз ставшую мамой, выписали из перинатального центра Борской ЦРБ. В торжественной обстановке женщину с новорожденным сыном встречали не только родные и близкие, но и министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева и глава г.о.г. Бор Алексей Боровский.

Напомним, 26 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе церемонии подведения итогов 2022 года сообщил о пополнении в семье Исаевых-Ворониных. Сегодня Надежда Исаева с супругом воспитывает уже 7 девочек и 7 мальчиков, их семья является одной из самых многодетных в регионе.

"Мы очень ждали малыша – назвали его Евгением. В нашей семье теперь поровну девочек и мальчиков. Старшие дети всегда помогают по дому, умеют ухаживать за младшими братьями и сестрами. Я мечтаю, чтобы в нашем доме всегда был мир, тепло и уют, и, конечно, чтобы все дети были здоровы. Это самое главное", – поделилась Надежда Исаева.

Как отметила министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, сегодня вся поддержка государства семье направлена на то, чтобы в стране рождалось больше детей. Обеспечение устойчивого роста численности населения и поддержка семей с детьми – одни из основных задач национального проекта "Демография".

"Появление четырнадцатого ребенка в одной семье – это исключительный случай и, конечно, очень знаменательное событие для всего региона! Мы очень рады, что количество многодетных семей в Нижегородской области увеличивается с каждым годом. Многодетными быть почетно. Семья Исаевых-Ворониных будет окружена заботой и вниманием со стороны всех органов власти. Речь идет не только о финансовых мерах поддержки, но и о моментах сопровождения. Иногда нужно помочь в оформлении документов или решении бытовых вопросов. Этой семье планируем также обеспечить помощь социальной няни", – рассказала министр.

По словам Натальи Исаевой, в конце 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение об оказании материальной помощи этой многодетной семье. Благодаря выделению бюджетных средств Исаевы-Воронины смогли улучшить свои жилищные условия и приобрести новый дом, в котором они проживают в настоящее время.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подписал указ о введении в Нижегородской области ежемесячного пособия на детей с 1 января. Также Глеб Никитин рассказал о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми в регионе.