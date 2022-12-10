Владимир Солдатенков: "В 2022 году в Нижегородской области был дан старт глобальной модернизации в сфере общественного транспорта" Общество

"В уходящем 2022 году в Нижегородской области был дан старт глобальной модернизации в сфере общественного транспорта. Это и концессия по обновлению в ближайшие годы электротранспорта, и строительство новых станций метро, и развитие скоростных речных пассажирских перевозок, и расширение системы бесплатных пересадок на городском общественном транспорте", - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, комментируя отчет главы региона Глеба Никитина по итогам 2022 года.

"В этой сфере не обошлось без критики. Отмечу, что власти ее слышат, понимают и делают выводы. Часть проблем предстоит решить в самой ближайшей перспективе, на проработку других потребуется больше времени и финансов. При этом мы не делаем ставку на развитие какого-либо одного вида транспорта. Как отметил губернатор, наша цель – создать в регионе единую транспортную систему, в которой все виды общественного транспорта взаимосвязаны, эффективно используются и совместно удовлетворяют потребностям населения. Как известно, дорогу осилит идущий. Поэтому шаг за шагом будем стремиться к достижению желаемого результата", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря 2022 года представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.