Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2022 13:30  [31] Все автобусы "Нижегородпассажиравтотранс" до конца года оборудуют валидаторами
29 декабря 2022 13:22  [44] Более 600 единиц техники и около 5 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Нижнем Новгороде
29 декабря 2022 13:06  [84] Нижегородские врачи провели уникальную операцию по экстренному стентированию сонной артерии при инсульте
29 декабря 2022 12:42  [79] Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил о стабильных ценах на электроэнергию
29 декабря 2022 12:32  [77] Владимир Солдатенков: "В 2022 году в Нижегородской области был дан старт глобальной модернизации в сфере общественного транспорта"
29 декабря 2022 12:19  [101] Ставшую в 14-й раз мамой нижегородку выписали из перинатального центра Борской ЦРБ
29 декабря 2022 12:09  [128] Здание бывшей школы-интерната в Дзержинске будет отремонтировано для частной школы
29 декабря 2022 11:46  [197] Магазин региональных продуктов открылся в Нижегородском кремле
29 декабря 2022 11:38  [117] Более 100 операций пациентам с патологией сосудов провели в 2022 году в нижегородской больнице №5
29 декабря 2022 11:30  [107] Евгений Семенов: "Регсовет - это серьезный консультационный орган, помогающий исполнительной власти в решении сложных вопросов"
Общество

Владимир Солдатенков: "В 2022 году в Нижегородской области был дан старт глобальной модернизации в сфере общественного транспорта"

29 декабря 2022 12:32  [77] Общество

"В уходящем 2022 году в Нижегородской области был дан старт глобальной модернизации в сфере общественного транспорта. Это и концессия по обновлению в ближайшие годы электротранспорта, и строительство новых станций метро, и развитие скоростных речных пассажирских перевозок, и расширение системы бесплатных пересадок на городском общественном транспорте", - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, комментируя отчет главы региона Глеба Никитина по итогам 2022 года.

"В этой сфере не обошлось без критики. Отмечу, что власти ее слышат, понимают и делают выводы. Часть проблем предстоит решить в самой ближайшей перспективе, на проработку других потребуется больше времени и финансов. При этом мы не делаем ставку на развитие какого-либо одного вида транспорта. Как отметил губернатор, наша цель – создать в регионе единую транспортную систему, в которой все виды общественного транспорта взаимосвязаны, эффективно используются и совместно удовлетворяют потребностям населения. Как известно, дорогу осилит идущий. Поэтому шаг за шагом будем стремиться к достижению желаемого результата", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря 2022 года представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Солдатенков Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph