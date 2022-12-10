Все автобусы "Нижегородпассажиравтотранс" до конца года оборудуют валидаторами

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Все автобусы "Нижегородпассажиравтотранса" до конца года оборудуют валидаторами. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, установку стационарных валидаторов завершает "Ситикард".
В начале следующего года компания компания начнет обустройство системы для безналичного оплата проезда в автобусах маршрута Т-70.
Ранее сообщалось, что установка системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Дзержинска завершится до конца года.
Также напомним, что нижегородских перевозчиков обязали установить в общественном транспорте камеры видеонаблюдения.
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