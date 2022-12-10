Все автобусы "Нижегородпассажиравтотранс" до конца года оборудуют валидаторами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Все автобусы "Нижегородпассажиравтотранса" до конца года оборудуют валидаторами. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, установку стационарных валидаторов завершает "Ситикард".

В начале следующего года компания компания начнет обустройство системы для безналичного оплата проезда в автобусах маршрута Т-70.

Ранее сообщалось, что установка системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Дзержинска завершится до конца года.

Также напомним, что нижегородских перевозчиков обязали установить в общественном транспорте камеры видеонаблюдения.