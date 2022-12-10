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Как работают котлы на отработанном масле?

29 декабря 2022 14:13  [65]

Если перед вами стоит задача организовать отопление помещения, площадь которого находится в промежутке от 70 до 450 квадратных метров, то предлагается обратить ваше внимание на котлы на масле в Нижнем Новгороде. Причем речь идет не только об административных или производственных, но и о жилых помещениях, в которых находятся пожилые люди и маленькие дети.

Такие варианты идеально подходят для помещений, расположенных в тех населенных пунктах (обычно это поселки городского типа или небольшие деревни), где газ представляет собой непозволительную роскошь. Это означает лишь одно: все, что связано с газом, жителям таких поселений просто недоступно. Вот им на помощь и приходит котел, который работает на отработке масла.

Главное преимущество такого варианта теплового оборудования заключается в том, что он предоставляет возможности существенной экономии на топливе. Если же еще вы найдете компанию, которая самостоятельно производит эти котлы, а не перепродает экземпляры, произведенные другими компаниями, то и на этом можно существенно сэкономить. Тут и консультацию можно получить, чтобы использовать это оборудование максимально эффективно, и скидку могут предложить. Разве это не лучший вариант для решения ваших проблем с отоплением?

Эти котлы относятся к категории полуавтоматических. Что касается принципа его работы, то топливо закладывается в строго определенное место, именуемое шахтой, а огонь распространяется только на его нижний слой, что позволяет экономить расход топлива. К тому же, стоит отметить, что топливо подается в камеру, где происходит его сгорание, очень и очень медленно, при этом достаточно экономно расходуется. Благодаря всем этим факторам КПД такого котла достигает максимальных значений, это позволяет увеличить время горения до 16 часов, что не может не радовать собственника такого оборудования.

На чем еще следует остановить свое внимание? Это уровень выброса в воздух отработанных веществ – у такого котла он минимален. Это не только создает комфортные условия для нахождения в комнате в момент, когда работает котел, но и снижается возможность возникновения пожара, которая в принципе достаточно низкая, а тут просто минимальная. Специалисты компании-производителя помогут вам подобрать нужную производительность и мощность, чтобы в полной мере соответствовать той площади, которую вы планируете обогревать.

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