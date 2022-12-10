Представители АПЗ передали новогодний подарок воспитанникам дома соцобслуживания для детей "Маяк" Общество

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В канун Нового года представители спортивной команды руководства АО "АПЗ" передали подарок воспитанникам Арзамасского дома социального обслуживания для детей "Маяк".

В 2021 году команда руководства АПЗ заняла первое место в заводской спартакиаде. Свои призовые они по традиции направили на благотворительность. В этот раз приобрели мебель для детей с особенностями развития.

"В прошлом году мы подарили воспитанникам "Маяка" шведскую стенку. В этом, посоветовавшись с руководством дома-интерната, – специальную мебель, сделанную на заказ, – рассказывает заместитель главного контролера – главный контролер 1-го производства Андрей Тимаков. – В комплекте девять столов и стульев, которые можно регулировать по высоте под рост детей".

"Подарку очень рады! – прокомментировала заведующая отделением психолого-педагогической помощи "Маяка" Татьяна Полянская. – Столы заказали определенной формы, чтобы было удобно проводить коррекционные занятия с детьми. Большое спасибо за помощь, для наших детей это особенно важно".

Текст: Наталья Глазунова