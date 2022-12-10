Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
29 декабря 2022 14:58  [50] Банк "Открытие" оптимизировал ключевые процессы с помощью новой платформы управления данными
29 декабря 2022 12:57  [215] Головное судно на воздушной подушке "Волжский" заложили в "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"
28 декабря 2022 17:46  [207] Михаил Задорнов: "Санация банка "Открытие" стала одним из самых успешных проектов в истории российского финансового рынка"
28 декабря 2022 17:21  [155] ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники
28 декабря 2022 17:08  [228] Около 200 участков под инвестпроекты на 69 млрд рублей было одобрено в Нижегородской области в 2022 году
28 декабря 2022 15:34  [272] Альфа-Банк получил первое место Национальной банковской премии в номинации "Информационная безопасность"
28 декабря 2022 15:26  [164] Чистая прибыль группы "Открытие" за 2022 год превысит 10 млрд рублей
28 декабря 2022 15:11  [187] Т Плюс модернизирует оборудование Сормовской ТЭЦ
28 декабря 2022 14:18  [164] Каждый пятый клиент Альфа-Банка использует сканер номера телефона в мобильном приложении
28 декабря 2022 13:16  [176] ВТБ: четверть россиян не считает предновогодние распродажи выгодными
Бизнес

Банк "Открытие" оптимизировал ключевые процессы с помощью новой платформы управления данными

29 декабря 2022 14:58  [50] Бизнес

Платформа нацелена на повышение качества данных и ускорение работы с ними в среднем на 50-60%. По состоянию на конец 2022 года точность комплаенса и оценки рисков возросла на 20%. Единая платформа управления данными также расширила возможности предиктивной аналитики, результаты которой используются в принятии ключевых решений, в том числе по клиентским операциям.

Основу платформы составляет единое корпоративное хранилище данных (КХД), где собирается продуктовый профиль каждого из клиентов, а также фиксируются события, влияющие на оценку рисков. В дальнейшем эти данные попадают в системы моделирования рисков и принятия решений - проведения операций по счетам и картам для физических и юридических лиц; более точное разделения клиентов на группы (сегменты) и формирование индивидуального предложения для каждой из них; расчёта показателей эффективности и мотивации сотрудников банка.

Резкие изменения в экономике, включая беспрецедентные санкции, кратно увеличили нагрузку на аналитические системы российских банков. Единое КХД обеспечивает ускоренное формирование аналитики по продажам и доходам банка, а также по исполнению бизнес-показателей. Аналогичным образом механизмы единой платформы позволяют готовить отчётность любой сложности, в том числе по запросу регуляторов.

Чтобы обеспечить высокую достоверность аналитики и отчётов, в банке реализован механизм по управлению качеством данных. Его возможности включают не только проверку и оценку, но и повышение уровня качества данных в системах за счёт исправления ошибок, устранения дубликатов и заполнения пробелов.

Дмитрий Левин, заместитель президента – председателя правления банка "Открытие": «2022 год показал, что эффективность в новых реалиях напрямую зависит от уровня цифровой трансформации, а её основа -  работа с корпоративными данными. Наш проект называется «Знай свои данные», и это не случайно. Знание собственных данных и уверенность в них помогает нам эффективно анализировать быстро меняющуюся ситуацию и принимать правильные стратегические решения в интересах наших клиентов».

Внедрение платформы стало результатом совместной работы IT-команды банка и компании DIS Group.

Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента развития учетных и аналитических систем банка "Открытие": "Это по-настоящему масштабный и очень интересный проект, включающий в себя сразу несколько мощных инструментов по работе с данными. Среди ключевых можно выделить платформу по управлению данными, которая позволяет ускорить обмен информацией внутри банка в среднем на 50-60%. Не менее важным этапом было создание бизнес-глоссария. Его суть – помочь бизнес-подразделениями и IT-команде банка "заговорить на одном языке", используя единую терминологию, а значит, повысить точность отчётов и аналитики".

Планы развития платформы включают в себя дальнейшее развитие механизма по управлению качеством данных, а также возможностей для предиктивной аналитики.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph