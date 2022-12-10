Банк "Открытие" оптимизировал ключевые процессы с помощью новой платформы управления данными Бизнес

Платформа нацелена на повышение качества данных и ускорение работы с ними в среднем на 50-60%. По состоянию на конец 2022 года точность комплаенса и оценки рисков возросла на 20%. Единая платформа управления данными также расширила возможности предиктивной аналитики, результаты которой используются в принятии ключевых решений, в том числе по клиентским операциям.

Основу платформы составляет единое корпоративное хранилище данных (КХД), где собирается продуктовый профиль каждого из клиентов, а также фиксируются события, влияющие на оценку рисков. В дальнейшем эти данные попадают в системы моделирования рисков и принятия решений - проведения операций по счетам и картам для физических и юридических лиц; более точное разделения клиентов на группы (сегменты) и формирование индивидуального предложения для каждой из них; расчёта показателей эффективности и мотивации сотрудников банка.

Резкие изменения в экономике, включая беспрецедентные санкции, кратно увеличили нагрузку на аналитические системы российских банков. Единое КХД обеспечивает ускоренное формирование аналитики по продажам и доходам банка, а также по исполнению бизнес-показателей. Аналогичным образом механизмы единой платформы позволяют готовить отчётность любой сложности, в том числе по запросу регуляторов.

Чтобы обеспечить высокую достоверность аналитики и отчётов, в банке реализован механизм по управлению качеством данных. Его возможности включают не только проверку и оценку, но и повышение уровня качества данных в системах за счёт исправления ошибок, устранения дубликатов и заполнения пробелов.

Дмитрий Левин, заместитель президента – председателя правления банка "Открытие": «2022 год показал, что эффективность в новых реалиях напрямую зависит от уровня цифровой трансформации, а её основа - работа с корпоративными данными. Наш проект называется «Знай свои данные», и это не случайно. Знание собственных данных и уверенность в них помогает нам эффективно анализировать быстро меняющуюся ситуацию и принимать правильные стратегические решения в интересах наших клиентов».

Внедрение платформы стало результатом совместной работы IT-команды банка и компании DIS Group.

Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента развития учетных и аналитических систем банка "Открытие": "Это по-настоящему масштабный и очень интересный проект, включающий в себя сразу несколько мощных инструментов по работе с данными. Среди ключевых можно выделить платформу по управлению данными, которая позволяет ускорить обмен информацией внутри банка в среднем на 50-60%. Не менее важным этапом было создание бизнес-глоссария. Его суть – помочь бизнес-подразделениями и IT-команде банка "заговорить на одном языке", используя единую терминологию, а значит, повысить точность отчётов и аналитики".

Планы развития платформы включают в себя дальнейшее развитие механизма по управлению качеством данных, а также возможностей для предиктивной аналитики.