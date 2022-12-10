Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
29 декабря 2022 15:36  [91] ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года
29 декабря 2022 14:58  [108] Банк "Открытие" оптимизировал ключевые процессы с помощью новой платформы управления данными
29 декабря 2022 12:57  [271] Головное судно на воздушной подушке "Волжский" заложили в "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"
28 декабря 2022 17:46  [217] Михаил Задорнов: "Санация банка "Открытие" стала одним из самых успешных проектов в истории российского финансового рынка"
28 декабря 2022 17:21  [159] ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники
28 декабря 2022 17:08  [237] Около 200 участков под инвестпроекты на 69 млрд рублей было одобрено в Нижегородской области в 2022 году
28 декабря 2022 15:34  [283] Альфа-Банк получил первое место Национальной банковской премии в номинации "Информационная безопасность"
28 декабря 2022 15:26  [173] Чистая прибыль группы "Открытие" за 2022 год превысит 10 млрд рублей
28 декабря 2022 15:11  [194] Т Плюс модернизирует оборудование Сормовской ТЭЦ
28 декабря 2022 14:18  [168] Каждый пятый клиент Альфа-Банка использует сканер номера телефона в мобильном приложении
Бизнес

ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года

29 декабря 2022 15:36  [91] Бизнес

За 11 месяцев 2022 г. число атак финансовых мошенников на клиентов ВТБ достигло 7,2 млн, что в 3,8 раза превышает показатель прошлого года. Банк спас от хищения более 20 млрд рублей на счетах физлиц. Эксперты ВТБ прогнозируют, что по итогам года мошенническая активность вырастет в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В последнее время злоумышленники развивают свою активность в части фишинговых схем. С начала года ВТБ выявил и заблокировал более 24 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, "мимикрирующих" под бренд банка. В четвертом квартале пользователи направили через чат-бот на 40% больше обращений по этой тематике, чем в предыдущем квартале. К аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на четверть.

Активность телефонных мошенников в ноябре превысила 560 тысяч атак, что сопоставимо с уровнем октября и на 20% меньше, чем в сентябре. Среди наиболее частых схем злоумышленников – попытки убедить клиентов оформить кредитную заявку и сменить доверенный номер телефона, обновить банковское приложение и скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу.

"В этом году число мошеннических атак на клиентов банка бьет антирекорды, показывая рост почти в четыре раза к прошлому. В результате масштабной совместной работы банков и регуляторов удалось снизить количество звонков, поступающих пользователям от злоумышленников. По нашим данным, с сентября доля телефонных звонков клиентам сократилась на 20 п.п., хотя на них по-прежнему приходится значительная доля - две трети всех атак. При этом мы все чаще фиксируем такие контакты в социальных сетях и мессенджерах. В канун новогодних праздников количество мошеннических атак на граждан традиционно возрастает, поэтому мы призываем клиентов быть особенно внимательными", – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ постоянно развивает инструменты борьбы с мошенниками, оперативно выявляя новые схемы, применяемые злоумышленниками, в том числе "гибридные", которые задействуют телефонные звонки и Интернет-ресурсы. Это позволяет банку повысить эффективность работы по спасению денег клиентов: за неполный год ВТБ помог сохранить пользователям более 20 млрд рублей.

В этом году ВТБ запустил бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров и вход в учетную запись по биометрии. Клиентам также доступно скрытие баланса счетов, установка лимитов по операциям. В ВТБ Онлайн появился раздел "Безопасность" с блокировкой любых карт и доступа к учетной записи при подозрении на мошенничество, где также можно изучить актуальные сценарии мошенничества и важность настроек безопасности. Скоро в ВТБ появится возможность полного ограничения онлайн-кредитования, технология позволит избежать оформления займов под влиянием мошенников.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph