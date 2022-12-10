Педагогический коллектив школы №156 Нижнего Новгорода наградили за активное участие в работах по капремонту учебного учреждения Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В школе №156 Нижнего Новгорода состоялось торжественное награждение сотрудников и родителей учеников, принимавших активное участие в реализации капитального ремонта образовательного учреждения.

Секретарь местного отделения "Единой России", глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова поздравила педагогический коллектив и представителей родительского сообщества с важным событием – открытием школы после капремонта. Она поблагодарила за значимый вклад в реализацию программы, активное участие во всех этапах работ, неравнодушное отношение к делу и вручила благодарственные письма и памятные подарки от партии.

"Проделана колоссальная работа и ее результаты впечатляют. Спасибо большое каждому, кто оказывал помощь, вложил свой труд и душу в этот проект. На протяжении всех работ мы вместе с вами решали вопросы, контролировали процесс, старались сделать все на высоком уровне. И сегодня мы видим, что все удалось. Школа не просто обновилась, она стала современным образовательным центром, в котором созданы все условия для обучения и развития детей, работы педагогов. Желаю вам новых достижений, отличных результатов и ярких побед!", - сказала Светлана Горбунова.

Напомним, в середине декабря главный корпус сормовской школы открылся после комплексного капитального ремонта, проведенного в рамках региональной и федеральных программ.

Здание образовательного заведения полностью преобразилось. Здесь заменены все коммуникации, сделан ремонт в учебных кабинетах и других помещениях. Кардинальные изменения произошли в актовом зале, пищеблоке. Для занятий спортом оборудованы два спортзала – большой и малый, есть удобные раздевалки с душевыми, тренажерный зал, тир.

Также масштабно обновлена материально-техническая база: закуплены новая мебель и самое современное оборудование.

В обновленном корпусе обучается более 800 детей. Как рассказала директор учебного заведения Ольга Зудихина, при проведении работ были учтены пожелания и идеи учеников. Среди ребят проводили опрос, какой они хотят видеть свою школу, какие локации добавить, также ученики представили свои проекты.

"Особенно порадовало, что большинство учеников проголосовали за оборудование библиотеки с читальным залом. И благодаря реконструкции помещений у нас появилась красивая библиотека со стеллажами, рабочими местами с компьютерами, уютной зоной для чтения с диванами. Открытие школы с нетерпением ждали все: дети, родители, мы. Школа стала неузнаваемой – красивой, современной и кажется даже просторней. Будем работать еще с большим желанием и вдохновением", - сказал Ольга Зудихина.

Кроме того, на пришкольной территории были оборудованы новые спортивные зоны, на которых во время учебных занятий могут заниматься ученики школы, а в свободное от занятий время спортплощадки будут доступны всем желающим.

Напомним, создать федеральную программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на XX Съезде "Единой России". Партия обеспечила выделение средств из федерального бюджета на ее реализацию.

Федеральная программа капитального ремонта школ в Нижегородской области реализуется вместе с региональной программой, которая включает в себя и школы, и детские сады.

Строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".