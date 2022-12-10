Игорь Комаров: "2022 год стал годом серьезных испытаний для нашей большой страны и Приволжского федерального округа" Политика

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Новым годом и Рождеством.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

2022 год для всей нашей большой страны, для Приволжского федерального округа стал годом серьезных вызовов и испытаний. Нам пришлось изменить привычный образ жизни, но уверен, главное для нас, по-прежнему — это справедливость и добро, взаимовыручка, любовь и благополучие наших близких.

Именно ради них, ради нашего общего будущего мы все вместе продолжаем работать – боремся с санкциями, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи, открываем школы и новые больницы, строим дома, совершаем научные открытия и учим детей.

Особые слова - тем, кто сегодня находится в зоне СВО. Пусть цели будут достигнуты, и все благополучно вернутся домой.

Поздравляю вас с Новым, 2023-м годом! Желаю всем здоровья, любви, благополучия и счастливого будущего!".