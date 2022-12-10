Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
31 декабря 2022 09:37  [41] Глеб Никитин: "Для меня очень важно, что мы не останавливаем движение региона вперед"
31 декабря 2022 09:20  [51] Игорь Комаров: "2022 год стал годом серьезных испытаний для нашей большой страны и Приволжского федерального округа"
30 декабря 2022 19:09  [724] Эксперт-мониторинг событий с 23 по 30 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр"
30 декабря 2022 18:14  [268] Юрий Станкевич: "Эффективный руководитель формирует систему, а система приносит результат"
30 декабря 2022 15:17  [158] Фракция ЛДПР в Госдуме РФ в 2022 году внесла 158 законопроектов
29 декабря 2022 15:50  [292] Василий Суханов: "Комитет ЗСНО по градостроительству на протяжении года стойко стоял на страже интересов Нижегородской области"
29 декабря 2022 09:58  [228] Василий Суханов: "Благодаря сотрудничеству Заксобрания с правительством региона мы сможем закрыть многие проблемные вопросы"
28 декабря 2022 18:58  [332] Глеб Никитин: "Я возлагаю на работу Регионального совета Нижегородской области огромные надежды"
28 декабря 2022 18:23  [383] Более 46,2 млрд рублей было выделено в Нижегородской области в 2022 году на реализацию 13 нацпроектов
28 декабря 2022 16:23  [283] Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила переименование улицы Владимира Высоцкого на Украине
Политика

Игорь Комаров: "2022 год стал годом серьезных испытаний для нашей большой страны и Приволжского федерального округа"

31 декабря 2022 09:20  [51] Политика

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Новым годом и Рождеством.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

2022 год для всей нашей большой страны, для Приволжского федерального округа стал годом серьезных вызовов и испытаний. Нам пришлось изменить привычный образ жизни, но уверен, главное для нас, по-прежнему — это справедливость и добро, взаимовыручка, любовь и благополучие наших близких.

Именно ради них, ради нашего общего будущего мы все вместе продолжаем работать – боремся с санкциями, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи, открываем школы и новые больницы, строим дома, совершаем научные открытия и учим детей.

Особые слова - тем, кто сегодня находится в зоне СВО. Пусть цели будут достигнуты, и все благополучно вернутся домой.

Поздравляю вас с Новым, 2023-м годом! Желаю всем здоровья, любви, благополучия и счастливого будущего!".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Игорь Комаров Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph