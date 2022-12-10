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Политика

Василий Суханов: "Комитет ЗСНО по градостроительству на протяжении года стойко стоял на страже интересов Нижегородской области"

29 декабря 2022 15:50  [81] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

"Новый год для всех нас – не только праздник, но и традиционное время подведения итогов своей деятельности. Комитет Законодательного Собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям начал свою работу еще в конце прошлого года, получив от Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина почти отеческое напутствие, определившее две ключевые задачи, которые стояли перед нами – региону нужно много строить и расселять аварийное жилье. В соответствии с этими критериями и были выстроены все наши рабочие процессы. Мы проанализировали эффективность схемы РЗТ, на смену которой впоследствии пришел механизм КРТ. Думаю, что и заместитель губернатора Сергей Эдуардович Морозов, и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Владимировна Щетинина высоко оценивают работу комитета", - сказал председатель профильного комитета регионального парламента Василий Суханов.

"Одним из важнейших вопросов, в решении которых мы принимали активное участие в формате достаточно жестких дискуссий, была разработка региональных строительных нормативов для многоквартирных домов. И их уже не раз в позитивном ключе отмечали представители предпринимательского сообщества! На мой взгляд, они стали намного более удобными для бизнеса и значительно повлияют на стимулирование жилищного строительства в Нижегородской области", - отметил депутат.

"Рад отметить, что комитет очень быстро сплотился. В него пришли настоящие профессионалы своего дела, эксперты – застройщики, среди которых можно выделить, например, Валерия Антипова, Вадима Пичугина. Большая работа проделана в сфере имущественных отношений, которые всегда были довольно конфликтной сферой. Комитет на протяжении года стойко стоял на страже интересов Нижегородской области и ее жителей, за что хочу сказать огромное спасибо своим коллегам. Благодаря труду депутатов, сотрудников аппарата, специалистов из профильных министерств и ведомств нам удалось провести 19 заседаний, рассмотреть более 80 вопросов. Решение 24 из них потребовало объединения усилий всего депутатского корпуса на общих заседаниях Законодательного Собрания", - подчеркнул Василий Суханов.

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Теги:
Василий Суханов
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