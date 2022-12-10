Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2022 17:00  [76] Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет читателей и коллег с наступающим Новым годом
31 декабря 2022 15:43  [106] Центр поддержки мобилизованных нижегородцев и их семей передал военнослужащим партию новогодних посылок
31 декабря 2022 15:30  [103] Андрей Саносян исполнил мечту 11-летнего Никиты Соковикова, героически спасшего из воды девочку
31 декабря 2022 13:44  [74] Наталья Суханова исполнила мечту 10-летнего Кирилла Пудова из р. п. Ветлужский
31 декабря 2022 13:00  [205] Руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин исполнит мечту девочки из Иловайска посетить Нижний Новгород
31 декабря 2022 12:38  [149] Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев исполнил мечту 6-летнего мальчика - покататься в кабине поезда
31 декабря 2022 12:11  [156] Депутат Госдумы Юрий Станкевич поздравил воспитанников Таремского детского дома с наступающим Новым годом
31 декабря 2022 12:01  [140] Юрий Шалабаев исполнил новогоднее желание семилетней Дарьи в рамках акции "Ёлки желаний"
31 декабря 2022 11:49  [150] Новогодний обратный отсчёт включат на Нижегородской телебашне 31 декабря
31 декабря 2022 11:26  [153] Полицейские напомнили об ответственности за распитие алкоголя в общественных местах
Общество

Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет читателей и коллег с наступающим Новым годом

31 декабря 2022 17:00  [76] Общество

Уважаемые наши читатели, друзья и коллеги!

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, победы, успехи! В новый год мы смотрим с оптимизмом и уверенностью, потому что у нас есть для этого все основания.

В уходящем году мы все с вами много работали. Коллектив НИА "Нижний Новгород" тоже старался для своих читателей: только за уходящий год мы написали для вас более 20 тысяч самых разных новостей.

Спасибо, что вы были с нами в этом году. Мы благодарны вам за поддержку и интерес! Мы работаем для вас. В будущем году мы приложим так же все усилия, чтобы наша информация была оперативной, актуальной и интересной.

Мы желаем вам добра, здоровья, благополучия, любви и счастья!

Понимая, что 2023 год будет не самым легким для страны, уверены: мы с вами сможем преодолеть все трудности. Начало Нового года – всегда ожидание хорошего.

Давайте пожелаем друг другу, чтобы 2023 год стал для нас подарком, а не испытанием. Мы верим в лучшее!

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph