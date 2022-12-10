Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет читателей и коллег с наступающим Новым годом Общество

Уважаемые наши читатели, друзья и коллеги!

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, победы, успехи! В новый год мы смотрим с оптимизмом и уверенностью, потому что у нас есть для этого все основания.

В уходящем году мы все с вами много работали. Коллектив НИА "Нижний Новгород" тоже старался для своих читателей: только за уходящий год мы написали для вас более 20 тысяч самых разных новостей.

Спасибо, что вы были с нами в этом году. Мы благодарны вам за поддержку и интерес! Мы работаем для вас. В будущем году мы приложим так же все усилия, чтобы наша информация была оперативной, актуальной и интересной.

Мы желаем вам добра, здоровья, благополучия, любви и счастья!

Понимая, что 2023 год будет не самым легким для страны, уверены: мы с вами сможем преодолеть все трудности. Начало Нового года – всегда ожидание хорошего.

Давайте пожелаем друг другу, чтобы 2023 год стал для нас подарком, а не испытанием. Мы верим в лучшее!