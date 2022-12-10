Еще 12 парковочных зон в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года Общество

С 9 января 2023 года еще 12 парковочных зон в нагорной и заречной части Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

В список вошли следующие номера парковочных зон:

011 - Артельная ул.;

012 - Бекетова ул. (от ул. Нартова до дома № 15);

042 - Ижорская ул. (от. ул. М.Горького до ул. Белинского);

044 - Казарменный пер.;

054 - Медицинская ул. (от пр-та Гагарина до Кладбищенского проезда);

102 - Долгополова ул. (от ул. Прокофьева до ул. Июльских дней);

103 - Заречный б-р. (от пр-та Ленина до трамвайных путей со стороны домов от пр. Ленина до дома №4);

104 - Литвинова ул. (от ул. Приокская до ул. Даля);

105 - Луначарского ул. (от ул. Литвинова (от дома 4 по пл. Революции) до ул. Канавинской);

108 - Мануфактурная ул. (от ул. Совнаркомовской до д. № 18);

110 - Октябрьской революции ул. (от пер. Холодильный до пр-та Ленина);

119 - Чкалова ул. (от д. № 1 до д. № 29).

В городском департаменте отметили, что сейчас парковочная система с применением штрафных санкций к тем, кто не соблюдает установленные правила, запущена и работает на 99 открытых парковочных зонах. Постепенно количество парковочных зон, работающих в полноценном режиме, будет увеличиваться.

"Обращаем внимание жителей: чтобы избежать штрафных санкций, рекомендуем автомобилистам оплачивать пользование парковкой. Соответствующие парковочные разрешения можно оформить через региональный МФЦ или региональный портал Госуслуг", - рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Ранее сообщалось, что штрафы за неоплату парковок начнут взимать в Нижнем Новгороде с 1 января 2023 года.