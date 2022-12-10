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Общество

Еще 12 парковочных зон в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года

30 декабря 2022 09:28  [1] Общество

С 9 января 2023 года еще 12 парковочных зон в нагорной и заречной части Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

В список  вошли следующие номера парковочных зон:
011 - Артельная ул.;
012 - Бекетова ул. (от ул. Нартова до дома № 15);
042 - Ижорская ул. (от. ул. М.Горького до ул. Белинского);
044 - Казарменный пер.;
054 - Медицинская ул. (от пр-та Гагарина до Кладбищенского проезда);
102 - Долгополова ул. (от ул. Прокофьева до ул. Июльских дней);
103 - Заречный б-р. (от пр-та Ленина до трамвайных путей со стороны домов от пр. Ленина до дома №4);
104 - Литвинова ул. (от ул. Приокская до ул. Даля);
105 - Луначарского ул. (от ул. Литвинова (от дома 4 по пл. Революции) до ул. Канавинской);
108 - Мануфактурная ул. (от ул. Совнаркомовской до д. № 18);
110 - Октябрьской революции ул. (от пер. Холодильный до пр-та Ленина);
119 - Чкалова ул. (от д. № 1 до д. № 29).

В городском департаменте отметили, что сейчас парковочная система с применением штрафных санкций к тем, кто не соблюдает установленные правила, запущена и работает на 99 открытых парковочных зонах. Постепенно количество парковочных зон, работающих в полноценном режиме, будет увеличиваться.

"Обращаем внимание жителей: чтобы избежать штрафных санкций, рекомендуем автомобилистам оплачивать пользование парковкой. Соответствующие парковочные разрешения можно оформить через региональный МФЦ или региональный портал Госуслуг", - рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Ранее сообщалось, что штрафы за неоплату парковок начнут взимать в Нижнем Новгороде с 1 января 2023 года.

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Теги:
Парковки Транспорт
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