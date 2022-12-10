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Общество

Глеб Никитин открыл первое отделение детской компьютерной школы в Нижнем Новгороде

30 декабря 2022 09:37  [104] Общество
Фото: Кира Мишина, pravda-nn.ru

Фото: Кира Мишина, pravda-nn.ru

Первое отделение детской компьютерной школы "Инфосфера" открылось в Нижнем Новгороде, участие в мероприятии принял глава региона Глеб Никитин. 

"Этот проект реализуется под "зонтиком" нашего ИТ-кампуса "НЕЙМАРК". Строительные работы только начинаются, но мы уже наполняем его содержанием. Открыт НЕЙМАРК.Лекторий, приезжали известные нижегородцы и читали лекции. Такой образовательный проект, как ИТ-кампус, обязательно должен подпитываться, начиная со школы. Надеюсь, те, кто будут здесь учиться, продолжат свое образование и останутся работать именно в Нижнем Новгороде", - сказал Глеб Никитин.

Ключевая особенность обучения детей в проекте – это возможность получить комплексное дополнительное образование в сфере информационных технологий (ИТ) сразу по нескольким направлениям: информатика, информационные технологии, программирование, компьютерная графика и робототехника.

"В эпоху инженерных открытий и цифровизации всех процессов всё большее внимание мы уделяем трансформации дополнительного детского образования. Сегодня у подрастающего поколения необходимо формировать инженерное мышление, закладывать основы структурированного и системного подхода к решению задач", – подчеркнула министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Учебная программа предполагает несколько уровней обучения, которые состоят из тесно взаимосвязанных между собой разделов.

"Отрасль ИТ является одной из стратегических сфер развития для Нижегородской области, а компания iSpring из Йошкар-Олы – один из лидеров рынка образовательных платформ и корпоративного обучения. Мы уделяем особое внимание развитию кадрового и интеллектуального потенциала в Нижегородской области, а также планируем наращивать сотрудничество с ИТ-компаниями по построению новой образовательной экосистемы в регионе", - добавил директор АНО "Центр ИИ "Горький" Евгений Федосеев.

Ранее сообщалось, что бесплатный курс по машинному обучению и компьютерному зрению "НЕЙМАРК.ML-интенсив" стартует в Нижегородской области.

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Теги:
IT Глеб Никитин Образование
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