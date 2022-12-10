Т Плюс модернизировала водоподготовительные установки Дзержинской ТЭЦ Экономика

Фото: пресс-служба компании

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проведена реконструкция водоподготовительных установок химического цеха. 29 декабря в ходе рабочей поездки на станцию модернизированный объект посетили глава Дзержинска Иван Носков и директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В рамках проекта в химическом цехе взамен морально устаревших прямоточных были смонтированы три технологические цепочки противоточных двухкамерных ионообменных фильтров производительностью 70 т/ч каждая. Также с использованием передовых технологий реконструированы установка конденсатоочистки и механические фильтры. Все технологические процессы водоподготовки автоматизированы. Стоимость реализованного инвестпроекта составила 230 млн рублей (с НДС).

Проведенная реконструкция значительно сократит расход реагентов на выработку химобессоленной воды, снизит водопотребление и пароводяные потери ТЭЦ.

"В 2020-2021 годах на Дзержинской ТЭЦ были пущены в эксплуатацию новые энергетический и водогрейный котлы, теперь реализован крупный инвестпроект по модернизации химцеха. Новое высокотехнологичное оборудование повысит надежность и эффективность работы установки химводоочистки, будет способствовать улучшению экологической ситуации за счет снижения объемов сброса станцией сточных вод", – отметил Александр Фролов.

"Компания "Т Плюс" последовательно выполняет принятые на себя обязательства по модернизации ТЭЦ, реконструкции тепловых сетей города. Химобессоленную воду от Дзержинской ТЭЦ получают десятки промышленных производств, поэтому реконструкция водоподготовительных установок – важный проект для всего города", – отметил Иван Носков.