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Общество

Медики напоминают нижегородцам о важности правильного питания в новогодние праздники

30 декабря 2022 11:02  [99] Общество

Нижегородские медики напомнили жителям региона о важности соблюдения принципов правильного питания в новогодние праздники. Специалисты дали несколько советов, которые помогут провести дни отдыха с пользой.

Заведующая эндокринологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы, детский врач-эндокринолог Елена Колбасина рассказала, от употребления каких сладостей лучше воздержаться и чем их заменить.

"Сладости дают организму лишь быструю энергию, обделяя его белками, незаменимыми жирными кислотами, витаминами, минеральными веществами. Интенсивное употребление кондитерских изделий чревато кариесом зубов, проявлениями атопического дерматита, аллергическими реакциями. Поэтому в праздники важно соблюдать баланс, в том числе в детском рационе", – подчеркнула она.

В карамели, леденцах и сладких газированных напитках отмечается избыток сахара и красителей. В конфетах-"шипучках" содержатся кислоты, разъедающие зубную эмаль. Родителям следует помнить, что сладости с добавлением натурального кофе могут негативно влиять на детский организм по причине того, что кофеин оказывает возбуждающее свойство на нервную систему и работу других органов.

Отдельное внимание следует обратить на кондитерские изделия. Помимо избытка жиров, они могут содержать в себе алкоголь, что абсолютно противопоказано детям.

Кроме того, стоит следить за датой изготовления продукции. Например, йогурты или пирожные с кремовой начинкой могут испортиться, если их приобрели заранее или не соблюдались условия их хранения. Употребление такой продукции повышает риск отравлений.

"При умеренном потреблении будут полезны натуральный шоколад, желейные конфеты, мармелад, зефир и пастила без глазури, козинаки и гематоген. В них содержатся полезные природные компоненты и микроэлементы", – отметила Елена Колбасина.

Помимо этого, врачи и диетологи рекомендуют избегать сладостей, содержащих усилители вкуса, ароматизаторы и консерванты, сорбиновую и бензойную кислоты, не употреблять в пищу продукты с сорбатом и бензоатом калия, пиросульфитом натрия.

Полезная рекомендация от специалистов всем без исключения – провести дни отдыха за подвижными и активными играми и чаще бывать на свежем воздухе.

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Теги:
Медицина и здоровье Новый год
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