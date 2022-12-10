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Юрий Шалабаев: "Новый год - это время исполнения чудес и желаний"

31 декабря 2022 10:34  [73] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Новым годом.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Я счастлив жить и работать с вами в одном городе. Сила нижегородцев - в желании упорно трудиться, постоянно узнавать новое, передавать свои знания другим. Недаром в нашем городе так много учебных заведений, профессиональных и творческих династий, которые десятилетиями трудятся для развития Нижнего.

Я хочу поблагодарить вас за неравнодушие. Там, где другой пройдет мимо, нижегородец остановится, предложит поддержку, соберет людей на помощь. Ваши обращения в мэрию, участие в общественных обсуждениях, волонтерская деятельность очень помогают и нам в нашей работе. Уверен, это взаимовыгодное сотрудничество продлится и в будущем году. 

Новый год - это время чудес и исполнения желаний. В праздничные дни соберите своих близких и друзей, прогуляйтесь по украшенному городу, сходите в парк, на Горьковскую ярмарку, на каток или в театр. Окунитесь в атмосферу волшебства.

Желаю вам всего самого лучшего! Пусть те, кто сейчас выполняет свой воинский долг, поскорее вернутся домой.  Пусть новый год принесет вам радость, успех, здоровье и благополучие".

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Теги:
Новый год Юрий Шалабаев
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