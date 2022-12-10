Олег Лавричев поздравил нижегородского ветерана ВОВ с Новым годом Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Вилена Моисеевича Ходоса, проживающего на территории избирательного округа №30 в Советском районе. Как сообщили в пресс-службе Гордумы, Олег Лавричев принял участие в традиционной акции "Единой России" "С Новым годом, ветеран!".

Вилен Моисеевич родился в Днепропетровске Украинской ССР. Он отправился на передовую в начале войны – в 1942 году в возрасте 18 лет, воевал на Южном фронте и получил три ранения. После окончания войны получил образование в Горьковском государственном университете (ныне – ННГУ им. Н.И. Лобачевского), работал на заводах города, а потом 40 лет посвятил работе в АО "Нижегородский институт технологии и организации производства" (НИИТОП).

Олег Лавричев вручил ветерану подарки от городской Думы и партии "Единая Россия", в том числе книгу "Горький. Символ Победы", которая посвящена трудовому подвигу крупнейших промышленных предприятий Горьковской области в годы Великой Отечественной войны, и пожелал здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

По словам спикера Гордумы, акция "С Новым годом, ветеран!" имеет важную социальную направленность, так как ее главными целями являются забота и внимание к ветеранам Великой Отечественной войны.

"Нашим ветеранам пришлось пройти через многое. Для всех нас они являются примером мужества, стойкости, силы духа и безграничной преданности Отечеству! Добрая акция партии "Единая Россия" – еще один повод уделить им внимание – навестить, пообщаться и чем-то помочь", – сказал он.