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Общество

Анна Давыдова: "В деле сохранения исторического наследия в Нижнем Новгороде, действительно, произошел прорыв!"

30 декабря 2022 12:23  [24] Общество

Градозащитница и координатор фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" Анна Давыдова рассказала, какие направления деятельности губернатора Глеба Никитина и регионального правительства в 2022 году были наиболее заметными.

"В деле сохранения исторического наследия в Нижнем Новгороде, действительно, произошел прорыв - отношение к памятникам архитектуры, к исторической среде кардинально поменялось. И одновременно поменялись отношения градозащитников и власти, то есть вместо конфронтации теперь мы вместе идем вперед и делаем общее дело: сохраняем историческую среду так, что она показывает свой потенциал - экономический, культурный, туристический.

Теперь есть бренд "Заповедные кварталы", то есть мы развиваем эти территории комплексно, а не просто реставрируем отдельные дома. Действительно, мы хотим продолжать сотрудничество с региональным правительством и дальше, а также передавать свой опыт другим российским регионам", - отметила Анна Давыдова.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря 2022 года представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.

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