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Общество

Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой в рамках акции "Ёлка желаний"

30 декабря 2022 12:40  [86] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой из Нижнего Новгорода в рамках акции "Ёлка желаний".

Согласно информации, юная нижегородка посещает занятия, организованные благотворительным фондом "Обнаженные сердца".

Девочка загадала желание – побывать в аквапарке. Руководитель департамента подарила билеты Вере и ее родителям. Также девочке подарили набор сладостей и пряничный домик, которым угостила своих друзей.

Семья Бабаевых поблагодарила Ольгу Гусеву за подарки.

"Такие моменты запоминаются на всю жизнь! Счастливая улыбка на лице девочки дорогого стоит! Мы стараемся подарить детям незабываемый Новый год. Дети всегда ждут чуда, верят в Деда Мороза, который придет и исполнит все заветные мечты. Мне очень приятно, что в какой-то степени мы выступаем его посланниками, помогая исполнять эти желания", – поделилась впечатлениями Ольга Гусева.

Ранее депутаты ЗСНО приняли участие в акции "Ёлка желаний". Также сообщалось, что Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева в рамках акции "Ёлка желаний".

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Теги:
Ёлка желаний Новый год Ольга Гусева
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