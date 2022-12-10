Молодежный клуб появится при Межконфессиональном консультативном совете Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Межнациональный Молодежный клуб появится в 2023 году при Межконфессиональном консультативном совете. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как отметил мэр, Нижний Новгород завоевал статус "Молодежной столицы России". Глава города выразил уверенность, что создание Молодежного клуба станет необходимой и востребованной инициативой.

По словам советника главы города Геннадия Рябова, в следующем году Нижний Новгород ждут сразу три масштабных проекта: "Молодежная столица России", Год педагога и наставника и реализация Указа Президента о сохранении российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Поэтому создание молодежного клуба будет очень актуальным.

"Это ребята, представляющие наши многонациональные диаспоры и наши поликонфессиональные группы. Кстати, Нижний Новгород в России является одним из крупнейших городов по своей межконфессиональной и межнациональной насыщенности. Думаю, молодежь сможет предложить много новых свежих проектов, таких как, например, программа «Сохраним город после юбилея. Народный контроль", - рассказал Геннадий Рябов.

Директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что уходящий год был очень насыщенным для Межконфессионального совета. В рамках Дня города прошла большая ярмарка национальных культур, в которой приняли участие более 3,5 тыс. человек. Также проводятся регулярные встречи с молодежью, с представителями религиозных организаций.

Представители разных конфессий рассказали о самых запоминающихся проектах 2022 года.

"Моему сердцу особо отозвались встречи со школьниками, в которых принимали участие представители традиционных религиозных течений. Это армянская апостольская церковь, католическая церковь, русская православная церковь, представители еврейской общины и, конечно, мусульмане. В этих встречах принимали участие старшие школьники, ребята задавали очень интересные вопросы", - рассказал руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии Евгений Худин.

"Весь год мы получали помощь и поддержку от администрации города. Удалось сделать многое: благоустройство мечетей, межнациональные научно-практические конференции. Конечно же, мы встречались со школьниками, участвовали во всех мероприятиях, которые проводили городские власти, общественные организации", - отметил председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров.

Ранее сообщалось, что Ярмарочную мечеть ХIХ века восстановят в Нижнем Новгороде.