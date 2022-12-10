Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 15:37  [7] Депутаты Госдумы поздравляют с наступающим Новым годом ветеранов Нижегородской области
30 декабря 2022 15:19  [63] Молодежный клуб появится при Межконфессиональном консультативном совете Нижнего Новгорода
30 декабря 2022 15:06  [55] Платежи по микрозаймам для россиян будут снижены с 1 июля 2023 года
30 декабря 2022 14:50  [88] Столетнюю водоразборную колонку установили в квартале церкви Трех Святителей Нижнего Новгорода
30 декабря 2022 14:36  [84] Николай Карякин: "Результаты, которых ПИМУ достиг к концу года, — это общий вклад в развитие региона"
30 декабря 2022 14:18  [95] Две площадки для запуска фейерверков доступны в Канавинском районе
30 декабря 2022 14:12  [103] Осенний призыв в армию завершился в Нижегородской области
30 декабря 2022 14:03  [108] Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Нижегородской области
30 декабря 2022 13:57  [91] Меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год
30 декабря 2022 13:50  [100] Владислав Атмахов: Самая главная задача для ЛДПР – помощь людям
Общество

Молодежный клуб появится при Межконфессиональном консультативном совете Нижнего Новгорода

30 декабря 2022 15:19  [63] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Межнациональный Молодежный клуб появится в 2023 году при Межконфессиональном консультативном совете. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

Как отметил мэр, Нижний Новгород завоевал статус "Молодежной столицы России". Глава города выразил уверенность, что создание Молодежного клуба станет необходимой и востребованной инициативой.

По словам советника главы города Геннадия Рябова, в следующем году Нижний Новгород ждут сразу три масштабных проекта: "Молодежная столица России", Год педагога и наставника и реализация Указа Президента о сохранении российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Поэтому создание молодежного клуба будет очень актуальным.

"Это ребята, представляющие наши многонациональные диаспоры и наши поликонфессиональные группы. Кстати, Нижний Новгород в России является одним из крупнейших городов по своей межконфессиональной и межнациональной насыщенности. Думаю, молодежь сможет предложить много новых свежих проектов, таких как, например, программа «Сохраним город после юбилея. Народный контроль", - рассказал Геннадий Рябов.

Директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что уходящий год был очень насыщенным для Межконфессионального совета. В рамках Дня города прошла большая ярмарка национальных культур, в которой приняли участие более 3,5 тыс. человек. Также проводятся регулярные встречи с молодежью, с представителями религиозных организаций.

Представители разных конфессий рассказали о самых запоминающихся проектах 2022 года.

"Моему сердцу особо отозвались встречи со школьниками, в которых принимали участие представители традиционных религиозных течений. Это армянская апостольская церковь, католическая церковь, русская православная церковь, представители еврейской общины и, конечно, мусульмане. В этих встречах принимали участие старшие школьники, ребята задавали очень интересные вопросы", - рассказал руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии Евгений Худин.

"Весь год мы получали помощь и поддержку от администрации города. Удалось сделать многое: благоустройство мечетей, межнациональные научно-практические конференции. Конечно же, мы встречались со школьниками, участвовали во всех мероприятиях, которые проводили городские власти, общественные организации", - отметил председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров.

Ранее сообщалось, что Ярмарочную мечеть ХIХ века восстановят в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Национальные общины Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph