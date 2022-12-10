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Общество

Андрей Гнеушев посетил семьи мобилизованных нижегородцев

30 декабря 2022 16:28  [83] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Встречу с семьями мобилизованных нижегородцев провел 30 декабря заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе рабочей поездки в Богородский и Навашинский округа замгубернатора и главы округов пообщались с женами и родителями мобилизованных, подарили детям сладкие подарки.

"В Нижегородской области создана целая система поддержки наших участников СВО и их семей. В этой работе очень серьезную роль играет личное взаимодействие. Общаюсь сам, регулярно это делают представители правительства региона, добровольцы. Такая коммуникация дает возможность не просто поддержать, но и узнать о потребностях семей, при необходимости усилить адресную помощь", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Богородске Андрей Гнеушев встретился с Анастасией, мужа которой мобилизовали в октябре. Семья заключила военный социальный контракт, назначена выплата на детей (их двое), компенсация по оплате ЖКХ, другие меры поддержки.

"Если есть какие-то бытовые вопросы, в решении которых нужна помощь, сразу обращайтесь. Глава округа и органы соцзащиты всегда на связи. Мы будем максимально помогать в решении всех насущных проблем, чтобы вы постоянно чувствовали заботу и поддержку", - сказал Андрей Гнеушев.

Анастасия рассказала в ходе встречи, что все выплаты приходят вовремя. Старший сын - в восторге от "Губернаторской елки", где он побывал на прошлой неделе.

В деревне Анциферово Навашинского городского округа Андрей Гнеушев встретился с женой мобилизованного Дарьей, мужа которой мобилизовали в конце сентября. В семье растет сын. Дарья уже заключила военный социальный контракт, назначены соответствующие выплаты и льготы.

Также Андрей Гнеушев обещал помочь решить вопрос, связанный со строительством дома — оно началось еще до того, как муж Дарьи отправился в зону СВО. Собственность на землю оформлена на супруга, поэтому без доверенности женщине сложно решать многие вопросы самостоятельно.

Напомним, в Нижегородской области на базе Дома народного единства организован координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, куда можно обратиться по телефону: (831) 233- 33-40.

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