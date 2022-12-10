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Общество

Сергей Баринов подарил трехлетней Амине шведскую стенку

31 декабря 2022 10:41  [84] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, он исполнил желание 3-летней Амины Сулеймановой из Нижнего Новгорода. Девочке подарили шведскую стенку.

"Я уверен, что к участию в подобных акциях нужно привлекать как можно больше людей, желающих почувствовать себя в роли Дедушки Мороза, чтобы исполнились желания тех, кто по-настоящему верит и ждет чуда, кто в нем действительно нуждается. Ведь для нас, взрослых, самая большая награда – видеть искреннее счастье и радость в глазах детей, улыбки на их лицах", - отметил Сергей Баринов.

"Елка желаний" — акция Всероссийского проекта "Мечтай со мной", которая проводится по всей стране в дни новогодних праздников. В акции исполняются мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных елок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях.

В Нижегородской области во Всероссийском проекте "Елка желаний" принимают участие представители структурных подразделений правительства Нижегородской области, федеральных органов власти, Законодательного собрания. Они исполняют новогодние мечты юных нижегородцев, многие из которых имеют ограниченные возможности здоровья.

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Теги:
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