Полицейские напомнили об ответственности за распитие алкоголя в общественных местах Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Полицейские напомнили об ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, распитие

спиртных напитков или нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянении влечёт наложение штрафа в размере до 1,5 тыс. рублей.

Такая мера ответственности установлена статьёй 20.2 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции), в соответствии с которой запрещено употреблять алкогольную и спиртосодержащую продукцию в общественных местах, в том числе во дворах, подъездах, лифтах, парках, на детских, образовательных, спортивных, медицинских объектах и прилегающих к ним территориях. Кроме того, такими местами являются все виды общественного транспорта, остановки, рынки, вокзалы, аэропорты и др.

При этом за появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность (статья 20.21 КоАП РФ), гражданин может заплатить штраф либо быть арестован на срок до 15 суток.

Ответственность наступает 16-летнего возраста.

Отмечается, что часто приобрести алкогольную продукцию несовершеннолетние просят взрослых. Административная ответственность родителей или лиц их заменяющих в этих случаях предусмотрена не только за проступки детей, но и за безответственное отношение к их воспитанию, ставшее причиной противоправного поведения ребёнка.