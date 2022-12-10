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Общество

Новогодний обратный отсчёт включат на Нижегородской телебашне 31 декабря

31 декабря 2022 11:49  [97] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Новогодний обратный отсчёт включат на Нижегородской телебашне 31 декабря. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.

Архитектурно-художественная подсветка на главной телебашне региона будет работать с 18:00 до 00:00.

В начале каждого часа высотная доминанта столицы Приволжья будет сообщать жителям, сколько осталось до последнего удара курантов. Световое панно украсит видеооткрытка с телевизионной и новогодней символикой, а на медиаэкране пройдёт "бегущая строка" с надписями: "Горьковское-Нижегородское ТВ", "Вместе - в Новый год!".

Иллюминация будет работать и в дни новогодних каникул. С 1 по 4 и 7 января на световом панно будет транслироваться праздничная поздравительная открытка. Грани телебашни украсят снежинки, а также гирлянды из тысяч мерцающих огней, превратив таким образом конструкцию в самую высокую новогоднюю ёлку региона.

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Теги:
Новый год телебашня
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