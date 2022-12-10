Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев исполнил мечту 6-летнего мальчика - покататься в кабине поезда

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев исполнил мечту шестилетнего мальчика - покататься в кабине поезда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Чиновник принял участие в проекте "Елка желаний".
Шестилетний Илья Афонин из Дзержинска мечтал прокатиться в кабине машиниста на скоростном поезде "Ласточка". Также для мальчика провели экскурсию в Нижегородском железнодорожном музее, а на память подарили игрушечную железную дорогу.
"Илья – очень любознательный и активный ребенок. В шесть лет он уже знает некоторые термины железнодорожной тематики и названия поездов. Проект "Елка желаний" позволил осуществить сокровенную мечту моего сына, а также подарить нашей семье незабываемый день", - поделился отец мальчика Денис Афонин.
Напомним, Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации. Желания детей исполняют представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественные деятели.
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