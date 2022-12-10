Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2022 12:38  [46] Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев исполнил мечту 6-летнего мальчика - покататься в кабине поезда
31 декабря 2022 12:11  [80] Депутат Госдумы Юрий Станкевич поздравил воспитанников Таремского детского дома с наступающим Новым годом
31 декабря 2022 12:01  [84] Юрий Шалабаев исполнил новогоднее желание семилетней Дарьи в рамках акции "Ёлки желаний"
31 декабря 2022 11:49  [97] Новогодний обратный отсчёт включат на Нижегородской телебашне 31 декабря
31 декабря 2022 11:26  [104] Полицейские напомнили об ответственности за распитие алкоголя в общественных местах
31 декабря 2022 10:41  [128] Сергей Баринов подарил трехлетней Амине шведскую стенку
31 декабря 2022 10:34  [111] Юрий Шалабаев: "Новый год - это время исполнения чудес и желаний"
31 декабря 2022 10:12  [114] Олег Лавричев: "Новогоднее чудо мы можем сделать сами, своими руками"
31 декабря 2022 09:55  [120] Евгений Люлин: "Новогодние праздники - самые любимые, теплые, семейные"
30 декабря 2022 18:46  [276] Нижегородские компании в 2022 году получили от Фонда содействия инновациям более 350 млн рублей
Общество

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев исполнил мечту 6-летнего мальчика - покататься в кабине поезда

31 декабря 2022 12:38  [46] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев исполнил мечту шестилетнего мальчика - покататься в кабине поезда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Чиновник принял участие в проекте "Елка желаний".

Шестилетний Илья Афонин из Дзержинска мечтал прокатиться в кабине машиниста на скоростном поезде "Ласточка". Также для мальчика провели экскурсию в Нижегородском железнодорожном музее, а на память подарили игрушечную железную дорогу.

"Илья – очень любознательный и активный ребенок. В шесть лет он уже знает некоторые термины железнодорожной тематики и названия поездов. Проект "Елка желаний" позволил осуществить сокровенную мечту моего сына, а также подарить нашей семье незабываемый день", - поделился отец мальчика Денис Афонин.

Напомним, Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации. Желания детей исполняют представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественные деятели.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph