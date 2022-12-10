Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости

"Орлята России" с амбассадорами "Движения Первых" побывали в резиденции Деда Мороза

31 декабря 2022 13:35  [97]
Орлята России с амбассадорами Движения Первых побывали в резиденции Деда Мороза

Орлята России с амбассадорами Движения Первых побывали в резиденции Деда Мороза

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Орлята России" с амбассадорами "Движения Первых" побывали в резиденции Деда Мороза.

Всероссийская акция "Российский Детский Дед Мороз" организована Российским движением детей и молодёжи "Движение Первых", Федеральным агентством по делам молодёжи "Росмолодёжь", а также министерством просвещения РФ.

31 декабря 2022 года Нижегородское региональное отделение Российского движения детей и молодёжи " Движение Первых" совместно с министерством образования и науки Нижегородской области , региональным ресурсным центром Всероссийского проекта "Навигаторы Детства" Период поддержке Правительства Нижегородской области на территории Нижегородской  ярмарки в резеденции Деда Мороза провели посвящение юных школьников в Деды Морозы и Снегурочки.

Яркие эмоции, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, подарки, игры -  всё это стало маленьким новогодним приключением для участников Всероссийского проекта "Орлята России" в сопровождении амбассадоров РДДМ, советников по воспитанию и делегатов первого Съезда Движения.

Финалом события стало посещение новогоднего катка и вручение сладких подарков жителям города от помощников Деда Мороза.

Всероссийская акция "Российский Детский Дед Мороз" пройдёт на территории региона и страны до 8 января 2023 года вместе с яркими событиями "Движения Первых" и Нижний Новгород как Молодёжная столица России.

"Сегодня столько ярких эмоций у наших ребят, и этот день выбран не случайно - впереди самый семейный праздник "Новый год" . Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом, а нашим юным помощникам Деда Мороза и Снегурочки желаю добрых и светлых дел, радуя и даря эмоции тем кто все праздники будут находиться на своём рабочем месте. Уверена, что "Движение Первых" и наш любимый город в статусе "Молодёжная столица" - это начало новых, ярких и масштабных событий. Всех с наступающим! - отметила Ольга Петрова, министр образования и науки Нижегородской области.

Акция "Российский Детский Дед Мороз" - это уникальная возможность сказать друг другу спасибо, подарить внимание и заботу и стать единой командой, где нет разделения кто главный и кто ребёнок, а кто взрослый. В Новый год и волшебство и мечты есть у всех. Мечтайте. Пусть исполняются все ваши желания. Будем первыми в "Движении Первых" - сказал Вячеслав Амосов, Председатель Совета Регионального отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых".

А все участники хором кричали: "С новым годом! Спасибо, Дед Мороз!"

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph