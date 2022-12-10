"Орлята России" с амбассадорами "Движения Первых" побывали в резиденции Деда Мороза

Орлята России с амбассадорами Движения Первых побывали в резиденции Деда Мороза

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Орлята России" с амбассадорами "Движения Первых" побывали в резиденции Деда Мороза.

Всероссийская акция "Российский Детский Дед Мороз" организована Российским движением детей и молодёжи "Движение Первых", Федеральным агентством по делам молодёжи "Росмолодёжь", а также министерством просвещения РФ.

31 декабря 2022 года Нижегородское региональное отделение Российского движения детей и молодёжи " Движение Первых" совместно с министерством образования и науки Нижегородской области , региональным ресурсным центром Всероссийского проекта "Навигаторы Детства" Период поддержке Правительства Нижегородской области на территории Нижегородской ярмарки в резеденции Деда Мороза провели посвящение юных школьников в Деды Морозы и Снегурочки.

Яркие эмоции, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, подарки, игры - всё это стало маленьким новогодним приключением для участников Всероссийского проекта "Орлята России" в сопровождении амбассадоров РДДМ, советников по воспитанию и делегатов первого Съезда Движения.

Финалом события стало посещение новогоднего катка и вручение сладких подарков жителям города от помощников Деда Мороза.

Всероссийская акция "Российский Детский Дед Мороз" пройдёт на территории региона и страны до 8 января 2023 года вместе с яркими событиями "Движения Первых" и Нижний Новгород как Молодёжная столица России.

"Сегодня столько ярких эмоций у наших ребят, и этот день выбран не случайно - впереди самый семейный праздник "Новый год" . Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом, а нашим юным помощникам Деда Мороза и Снегурочки желаю добрых и светлых дел, радуя и даря эмоции тем кто все праздники будут находиться на своём рабочем месте. Уверена, что "Движение Первых" и наш любимый город в статусе "Молодёжная столица" - это начало новых, ярких и масштабных событий. Всех с наступающим! - отметила Ольга Петрова, министр образования и науки Нижегородской области.

Акция "Российский Детский Дед Мороз" - это уникальная возможность сказать друг другу спасибо, подарить внимание и заботу и стать единой командой, где нет разделения кто главный и кто ребёнок, а кто взрослый. В Новый год и волшебство и мечты есть у всех. Мечтайте. Пусть исполняются все ваши желания. Будем первыми в "Движении Первых" - сказал Вячеслав Амосов, Председатель Совета Регионального отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых".

А все участники хором кричали: "С новым годом! Спасибо, Дед Мороз!"