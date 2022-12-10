Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 декабря 2022 16:06  [94] Новогодняя площадка "Спорт Порт" открылась рядом со стадионом "Нижний Новгород"
31 декабря 2022 15:14  [118] НГИАМЗ предлагает более 30 программ и выставок в новогодние каникулы
30 декабря 2022 15:58  [223] Более 50 бесплатных мероприятий для детей пройдет в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы
30 декабря 2022 12:36  [188] Рождественская воздухоплавательная фиеста пройдет в Нижнем Новгороде 4-8 января
29 декабря 2022 18:00  [338] Музыкальный фестиваль "Новогоднее соло" стартует в Нижнем Новгороде 29 декабря
29 декабря 2022 16:07  [226] Более 150 культурных мероприятий можно посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте"
29 декабря 2022 10:56  [278] Постоянная экспозиция произведений Бориса Кустодиева открылась в НГХМ
28 декабря 2022 16:09  [256] Более 60 праздничных программ пройдет в парках Нижнего Новгорода в новогодние каникулы
28 декабря 2022 12:58  [403] Ледовый каток "Горьковская ёлка" у кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде откроется 29 декабря
27 декабря 2022 16:45  [288] Нижегородские учреждения допобразования в 2022 году закупили новое оборудование почти на 30 млн рублей
Культура и отдых

Новогодняя площадка "Спорт Порт" открылась рядом со стадионом "Нижний Новгород"

31 декабря 2022 16:06  [94] Культура и отдых
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Новогодняя площадка "Спорт Порт" рядом со стадионом "Нижний Новгород" будет работать до 26 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что в этом году здесь залит самый большой каток за всё время существования площадки - 3,5 тыс. кв. м.

"Он залит натуральным льдом, а в центре установлена красивая ёлка. Для посетителей катка предусмотрена теплая раздевалка в гейте №1, а сам каток по-прежнему остается бесплатным для посещения. Уверен, что зимний "Спорт Порт" останется таким же популярным местом отдыха у нижегородцев и гостей города, как и в предыдущие годы. Сюда можно прийти всем семейством, с друзьями, весело и с пользой провести свободное время и новогодние праздники", - сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Фотозоны, горка для катания на тюбингах и ледянках, мастер-классы по зимним видам спорта (фигурному катанию, хоккею, скандинавской ходьбе), турниры по футболу в валенках, анимация и фудкорт - все это ждет гостей на "Спорт Порте".

Рядом с катком также установят LED-экран — на нём будут показывать спортивные и новогодние фильмы. А в медиастудии "Шайба" в прямом эфире будут выступать музыканты. Кроме того, всех желающих научат играть в традиционные русские виды спорта: килу, городки, лапту, хоккей с мячом, гиревой спорт и футбол в валенках. Потребуется предварительная регистрация.

Вход на территорию площадки и каток - бесплатный. На месте можно взять коньки в прокат, в том числе детя до 14 лет их выдадут бесплатно.

График работы площадки: 31 декабря - с 11:00 до18:00 11:00 – 12:30 – сеанс 1 13:00 – 14:30 – сеанс 2 15:00 – 16:30 – сеанс 3 16:30 – 18:00 – сеанс 4

С 1 по 8 января – ежедневно с 11:00 до 22:00 11:00 – 12:30 – сеанс 1 12:45 – 14:15 – сеанс 2 14:30 – 16:30 – перерыв 16:30 – 18:00 – сеанс 3 18:30 – 20:00 – сеанс 4 20:30 – 22:00 – сеанс 5

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph