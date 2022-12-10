Новогодняя площадка "Спорт Порт" открылась рядом со стадионом "Нижний Новгород" Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов Новогодняя площадка "Спорт Порт" рядом со стадионом "Нижний Новгород" будет работать до 26 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что в этом году здесь залит самый большой каток за всё время существования площадки - 3,5 тыс. кв. м. "Он залит натуральным льдом, а в центре установлена красивая ёлка. Для посетителей катка предусмотрена теплая раздевалка в гейте №1, а сам каток по-прежнему остается бесплатным для посещения. Уверен, что зимний "Спорт Порт" останется таким же популярным местом отдыха у нижегородцев и гостей города, как и в предыдущие годы. Сюда можно прийти всем семейством, с друзьями, весело и с пользой провести свободное время и новогодние праздники", - сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов. Фотозоны, горка для катания на тюбингах и ледянках, мастер-классы по зимним видам спорта (фигурному катанию, хоккею, скандинавской ходьбе), турниры по футболу в валенках, анимация и фудкорт - все это ждет гостей на "Спорт Порте". Рядом с катком также установят LED-экран — на нём будут показывать спортивные и новогодние фильмы. А в медиастудии "Шайба" в прямом эфире будут выступать музыканты. Кроме того, всех желающих научат играть в традиционные русские виды спорта: килу, городки, лапту, хоккей с мячом, гиревой спорт и футбол в валенках. Потребуется предварительная Новогодняя площадка "Спорт Порт" рядом со стадионом "Нижний Новгород" будет работать до 26 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что в этом году здесь залит самый большой каток за всё время существования площадки - 3,5 тыс. кв. м. "Он залит натуральным льдом, а в центре установлена красивая ёлка. Для посетителей катка предусмотрена теплая раздевалка в гейте №1, а сам каток по-прежнему остается бесплатным для посещения. Уверен, что зимний "Спорт Порт" останется таким же популярным местом отдыха у нижегородцев и гостей города, как и в предыдущие годы. Сюда можно прийти всем семейством, с друзьями, весело и с пользой провести свободное время и новогодние праздники", - сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов. Фотозоны, горка для катания на тюбингах и ледянках, мастер-классы по зимним видам спорта (фигурному катанию, хоккею, скандинавской ходьбе), турниры по футболу в валенках, анимация и фудкорт - все это ждет гостей на "Спорт Порте". Рядом с катком также установят LED-экран — на нём будут показывать спортивные и новогодние фильмы. А в медиастудии "Шайба" в прямом эфире будут выступать музыканты. Кроме того, всех желающих научат играть в традиционные русские виды спорта: килу, городки, лапту, хоккей с мячом, гиревой спорт и футбол в валенках. Потребуется предварительная регистрация . Вход на территорию площадки и каток - бесплатный. На месте можно взять коньки в прокат, в том числе детя до 14 лет их выдадут бесплатно. График работы площадки: 31 декабря - с 11:00 до18:00 11:00 – 12:30 – сеанс 1 13:00 – 14:30 – сеанс 2 15:00 – 16:30 – сеанс 3 16:30 – 18:00 – сеанс 4 С 1 по 8 января – ежедневно с 11:00 до 22:00 11:00 – 12:30 – сеанс 1 12:45 – 14:15 – сеанс 2 14:30 – 16:30 – перерыв 16:30 – 18:00 – сеанс 3 18:30 – 20:00 – сеанс 4 20:30 – 22:00 – сеанс 5

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