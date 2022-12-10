Наталья Суханова исполнила мечту 10-летнего Кирилла Пудова из р. п. Ветлужский Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Наталья Суханова исполнила мечту 10-летнего Кирилла Пудова из р. п. Ветлужский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министр культуры региона подарила мальчику ноутбук. Желание ребёнка осуществилось благодаря акции "Елка желаний".

"Оказалось, что Кирилл никогда не видел Нижегородский кремль. Договорились, что в каникулы мы вместе с ним и его бабушкой и дедушкой поедем гулять. Обязательно поднимемся на кремлевскую стену и побываем в самом красивом и сказочном доме Нижнего — Усадьбе Рукавишниковых. Чудеса происходят, и огромное счастье, что у меня есть возможность быть к ним причастной", - поделилась министр культуры региона Наталья Суханова.

На каникулы мальчик приехал к бабушке и дедушке в Нижний Новгород, где ему и вручили подарок. У Кирилла есть две младших сестры. Сейчас семья испытывает материальные трудности, устроить настоящий праздник для детей в такой ситуации сложно.

"Об акции мы узнали в прошлом году, а в этом решили сами попробовать принять участие. В ноябре наша заявка прошла модерацию, и мы о ней забыли. То, что шарик с нашим желанием сняли с елки, стало приятной неожиданностью. Кирилл сейчас учится в 4-м классе, по учебе нужно то распечатать доклад, то что-то посмотреть в Яндекс-учебнике, а с телефона это делать не всегда удобно. После таких приятных новостей появляется новогоднее настроение, и хочется верить в чудеса", - рассказала мама Кирилла Наталья Киселева.

Напомним, что в Нижегородской области Всероссийский проект "Елка желаний" стартовал 28 декабря. В нем принимают участие представители структурных подразделений правительства Нижегородской области, федеральных органов власти, Законодательного собрания. Акция организована благотворительным фондом "Мечтай со мной". Цель проекта – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.