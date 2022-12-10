Охота на медведей в Нижегородской области запрещена с 1 января Общество

С 1 января 2023 года в Нижегородской области запрещена охота на бурого медведя.

По данным регионального минлесхоза, в соответствии с параметрами охоты добыча медведя разрешена в период с 1 апреля по 10 июня, а также с 1 августа по 31 декабря.

С 1 января охота на медведя считается незаконной. Виновному лицу грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 258 УК РФ и выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, в размере от 180 тыс. до 300 тыс. рублей за одну особь.

По данным госмониторинга, численность медведя в регионе постоянно растет, и сейчас их насчитывается более 1,3 тысячи особей. Наибольшее количество медведей обитает на территории Борского, Семеновского, Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Ковернинского, Краснобаковского районов.

По данным минлесхоза, учет медведей проводится в Нижегородской области в течение всего сезона их активности. В охотничьих угодьях учет численности "косолапых" довольно точно устанавливается по замерам следов - специалисты замеряют ширину следа передней лапы.

Напомним, для поддержания стабильной численности диких животных и сохранения среды их обитания в регионе с 2018 года действует программа "Охрана животного мира Нижегородской области", утвержденная губернатором Глебом Никитиным.

В охотничьих хозяйствах круглый год выкладывается соль для лосей и зайцев, для косули – корм (сено, молодые ветки с листьями, различные корнеплоды), для тетеревиных птиц устраивают галечники и порхалища. Также проводятся мероприятия по снижению численности волка.

Создаются специальные подкормочные площадки и поля, которые любят посещать медведи. Так называемые "лесные рестораны" пользуется популярностью у зверей.