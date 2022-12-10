Модельные библиотеки подготовили для жителей Нижегородской области праздничные мероприятия Культура и отдых

Модельные библиотеки Нижегородской области подготовили около 60 мероприятий, которые состоятся в новогодние каникулы.

В списке мероприятий - творческие мастерские, музыкальные лектории, литературные квизы, которые можно посетить в том числе по "Пушкинской карте", сообщили в минкультуры региона.

В Нижнем Новгороде в центральной районной детской библиотеке имени М. Горького Нижегородского района 3 и 6 января в 14:00 пройдет "Творческая мастерская Снегурочки". Участники мастер-классов изготовят новогодние и рождественские сувениры: расписные шары, рождественские открытки, яркие фонарики и символ 2023 года - Кролика. 6 января в 13:00 откроется музыкальный лекторий "Щелкунчик: музыка и сказка". Слушатели познакомятся с сюжетом известной сказки Эрнста Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" и окунутся в мир музыки Петра Чайковского. В 15:00 в этот же день пройдут рождественские чтения "Ночь накануне Рождества". Библиотекари и гости будут читать вслух отрывки из произведений классической и современной литературы о Рождестве, а также примут участие в литературном квизе.

В Гагинской центральной библиотеке 3 января в 11:00 состоится музыкально-развлекательная программа "Волшебный праздник Новый год". Гости узнают о том, как встречают Новый год в разных странах, об истории появления новогодней елки, познакомятся с книгами, которые помогут скрасить зимние вечера, а также вспомнят веселые зимние песни. А 5 января в 11:00 здесь состоится тематическая встреча "Новогодняя фантазия". Сотрудники библиотеки познакомят с историей возникновения новогодней открытки, а затем проведут мастер-класс по ее изготовлению.

В Центральной библиотеке имени Б.П. Корнилова городского округа Семеновский с 3 по 8 января пройдет серия мастер-классов по новогоднему декору "Библиомастерская". Под руководством сотрудников библиотеки участники мероприятия смогут выбрать, что именно смастерить - снежинки и открытки, цветы из бумажных стаканчиков, символ года из салфеток или снеговика в технике аппликации. Попасть на мастер-классы можно по предварительной записи.

Катунская сельская библиотека 3 января в 13:00 приглашает читателей принять участие в арт-перформансе "Новогодние каникулы любимых героев" и раскрасить гигантскую картину. 4 января в 13:00 состоится новогодний киносеанс – покажут сказку "Морозко". 5 января с 13:00 до 15:00 пройдет развлекательно-игровая тусовка "Новогодняя круговерть", которая будет включать викторину, конкурсы, отгадывание новогодних ребусов, филвордов и кроссвордов.

В Большом Болдине в центральной районной библиотеке имени А.С. Пушкина. 4 января в 10:00 библиотекари предлагают почитать ребятам вместе сказку Ганса Христиана Андерсена и создать фигурку ангела-хранителя для украшения елки. 5 января в 10:00 на площадке перед библиотекой пройдет конкурс рисунков на снегу "Цветная метель". Его участники смогут нарисовать красками на снегу сказочных героев. Накануне Рождества, 6 января, в 10:00 в библиотеке пройдут игры, конкурсы и викторины о Рождестве, а 8 января в 10:00 состоится праздничный квиз "Что мы знаем про Новый год?". Также читатели библиотеки смогут поделиться своим новогодним настроением, украсив креативную елку.

Городская детская библиотека №2 г.о.г. Выкса 5 января в 12:00 приглашает ребят на мастер-класс по технике оригами "Мир в ожидании чудес".

В Мулинской сельской библиотеке 5 января в 12:00 пройдет мастер-класс "Зимние сладости", участники которого будут расписывать сахарной глазурью новогодние пряники.

Сотрудники Арзамасской центральной районной библиотеки имени И.Н. Сахарова 5 января в 12:00 в сквере Сахарова готовят интерактивную семейную программу "Новогодний переполох на книжных страницах". Программа будет включать игровые и творческие задания на знание литературы и произведений искусства, связанных с Новым годом. 6 января в 12:00 также в сквере Сахарова пройдет мероприятие "Пришла колядка накануне Рождества". А 8 января в 11:00 посетителей библиотеки ждет книжное дефиле "Приглашаем к открытиям", включающая новогодние поздравления русских поэтов XVIII-XXI веков и интересные истории из их жизни, связанные с этим праздником.

В Решетихинской поселковой библиотеке 5 и 6 января в 11:00 и 14:00 пройдут мастер-классы "Теплые подарки" для владельцев "Пушкинской карты". Участники создадут поделки, используя советы из книг, которые недавно поступили в библиотеку. 6 января в 14:00 в библиотеке состоится показ кукольного спектакля "Скоро, скоро Новый год", который для дошкольников подготовили волонтеры-подростки.

В Скоробогатовской сельской библиотеке Ковернинского муниципального округа 6 января в 13:00 готовят рождественские посиделки "Чудо рождественской звезды". Участников ждет чтение стихов и отрывков из книг с описанием празднования Рождества, рождественских обрядов и традиций, а также литературный квиз.

В Ветлужской модельной библиотеке 3 января в 11:00 пройдет районный турнир по шахматам и нардам "Новогодняя ладья", а 4 января в 12:30 состоится интерактивная игровая программа "Ну, Новый год, погоди!". Участников ждет ответственное поручение Деда Мороза. Им предстоит выполнить множество заданий, чтобы отыскать всех литературных кроликов и зайчиков. Квест будет интересен командным участникам, в том числе семьям с детьми. 6 января в 12:30 в модельной библиотеке пройдет игровая программа "В ожидании рождественского чуда", которая завершится мастер-классом по изготовлению рождественского сувенира. 8 января в 12:30 читателей ждет литературная кутерьма "Елки-иголки" - литературные игры, конкурсы и эстафеты, музыкальные сюрпризы, а Дед Мороз поздравит гостей в традициях разных народов мира.

Кроме того, сотрудники Ветлужской библиотеки подготовили для держателей "Пушкинской карты" серию мастер-классов по изготовлению новогодних сувениров "Мастерская Деда Мороза". До 20 января посетители смогут своими руками сделать символ Нового года, елочные шары и звезды, которые станут замечательным подарком родным и друзьям. Также до 20 января обладатели "Пушкинской карты" могут стать участниками игровой программы "Цвет настроения… елка". Для них приготовили танцевальные и литературные конкурсы, подвижные игры. Деду Морозу и Снегурочке юные участники прочитают стихи и споют песни. До 15 января держатели "Пушкинской карты" могут стать участниками библиотечной квест-игры "По следам Белого кролика". В основу положена таинственная история математика, поэта и писателя Чарльза Доджсона, больше известного под псевдонимом Льюис Кэрролл. По замыслу авторов квеста, участники должны найти дорогу к Книжному городу. По пути они встречают Белого кролика, который намеренно путает следы, предлагает сложные, удивительные, но интересные задания.

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