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Общество

Памятник "Три врача" открыли в Нижнем Новгороде 2 января

02 января 2023 10:48  [170] Общество
Фото из телеграм-канал губернатора Глеба Никитина

Фото из телеграм-канал губернатора Глеба Никитина

Памятник "Три врача" открыли в Нижнем Новгороде 2 января.

Об истории создания памятника в своем телеграм-канале рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"1 августа 2020 года. Разгар пандемии. Территория нового корпуса инфекционной больницы №23. Вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко закладываем основание памятника медикам, принимающим участие в борьбе с ковидом.

2 января 2023 года. Про ковид помним, но уже не так страшно. Вместе с Михаилом Мурашко открываем тот самый памятник "Три врача" как символ нелегкой работы медиков в тяжелый для всех период", - написал губернатор.

"Это знак нашего уважения и благодарности за их самоотверженность, ответственность и профессионализм", - отметил Глеб Никитин.

По его словам, сейчас в госпитале более 240 пациентов (загрузка около 70%). Грипп, пневмонии, ковид - в новогодние праздники у врачей немало работы.

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Теги:
Глеб Никитин Медицина и здоровье Памятники
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