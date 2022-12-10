Фото из телеграм-канал губернатора Глеба Никитина
Памятник "Три врача" открыли в Нижнем Новгороде 2 января.
Об истории создания памятника в своем телеграм-канале рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.
"1 августа 2020 года. Разгар пандемии. Территория нового корпуса инфекционной больницы №23. Вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко закладываем основание памятника медикам, принимающим участие в борьбе с ковидом.
2 января 2023 года. Про ковид помним, но уже не так страшно. Вместе с Михаилом Мурашко открываем тот самый памятник "Три врача" как символ нелегкой работы медиков в тяжелый для всех период", - написал губернатор.
"Это знак нашего уважения и благодарности за их самоотверженность, ответственность и профессионализм", - отметил Глеб Никитин.
По его словам, сейчас в госпитале более 240 пациентов (загрузка около 70%). Грипп, пневмонии, ковид - в новогодние праздники у врачей немало работы.
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