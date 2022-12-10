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Общество

Размер денежной компенсации взамен бесплатного питания для безвозмездных доноров увеличили в Нижегородской области

02 января 2023 12:10  [85] Общество

В Нижегородской области увеличен размер денежной компенсации взамен бесплатного питания для безвозмездных доноров цельной крови и ее компонентов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, с 1 января 2023 года он составляет 736 рублей. В Нижегородском областном центре крови им. Н.Я. Климовой пояснили, что изменения обусловлены увеличением суммы прожиточного минимума в регионе.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что добровольцам, пожелавшим сдать кровь или ее компоненты на безвозмездной основе и прошедшим все необходимые процедуры, полагается компенсация на питание. Он отметил, что в других регионах страны также отказываются от практики выдачи продуктового набора – отдается предпочтение его замене на денежную компенсацию. Она рассчитывается в размере 5% от минимального прожиточного минимума в регионе.

Главный врач центра крови Сергей Чистяков подчеркнул, что все доноры, сдающие кровь или ее составляющие в Нижегородской области, делают это на безвозмездной основе.

"Мотивация у наших жителей – огромная, и речь идет не о материальной выгоде. Мы благодарим каждого человека, кто хоть раз задумывался о донорском поступке. Тем более, выражаем сердечную благодарность нашим регулярным донорам!" - добавил он.

Напомним, в Нижегородской области с 1931 года функционирует Нижегородский областной центр крови. В его структуру входит головное учреждение, расположенное в Нижнем Новгороде, а также 3 станции переливания крови в Арзамасе, Дзержинске и Сергаче.

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Теги:
Медицина и здоровье
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