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Общество

Юрий Шалабаев сообщил о расселении 1,5 тысячи человек из ветхого аварийного жилья в 2022 году

02 января 2023 12:16  [95] Общество
Фото из телеграм-канала Юрия Шалабаева

Фото из телеграм-канала Юрия Шалабаева

Юрий Шалабаев сообщил о расселении 1,5 тысячи человек из ветхого аварийного жилья в 2022 году.

Ещё перед Новым годом мэр побывал в гостях у двух семей - Котовых и Бекеш, поздравил их с новосельем. Они переехали в новый ЖК "Корабли", в дом № 60, где для расселения муниципалитет закупил 84 квартиры.

И пусть где-то ещё не до конца разобраны коробки и не выбран новый диван с люстрой, внутри очень тепло и уютно, а гостей встречают как родных, написал градоначальник в телеграм-канале.

Вера Котова, например, сама мастерит игрушки, которые уже висят на заветной высокой ёлке, которую они не могли поставить в старой квартире.

Галина Бекеш, педагог, переехала с большой дружной семьёй в трёхкомнатную квартиру, и все сейчас заняты приятными "интерьерными" хлопотами.

Как заявил Юрий Шалабаев, в 2022 году из ветхого аварийного жилья было расселено 1,5 тысячи человек, в планах на наступивший год - расселение ещё большего числа нижегородцев, чьи дома были признаны аварийными в период с 2017 по 2021 гг.

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