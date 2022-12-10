Нижегородский областной центр крови проведет прием доноров 4 и 5 января Общество

Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой 4 и 5 января проведет прием доноров. Прием будет организован на нескольких площадках: в самом центре медики планируют принять около 200 человек, еще 300 человек присоединятся к добровольному донорскому движению в ходе выездных акций, которые пройдут как в Нижнем Новгороде, так и в других муниципалитетах региона.

"К большому сожалению всех медиков, болезни и чрезвычайные происшествия не уходят на каникулы. Поэтому Нижегородская служба крови беспрерывно ведет тщательную заготовку компонентов донорской крови. Количество доноров в регионе достаточное, учреждению не требуется проводить дополнительный прием в выходные дни в течение всего календарного года и организовывать "донорские субботы", однако в новогодние праздники всегда делается исключение", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородском областном центре крови сообщили, что в новом году работа мобильного комплекса заготовки крови начнется с поездок в Шатковский, Навашинский, Выксунский и Павловский районы. В Нижнем Новгороде первая донорская акция будет носить корпоративный характер, она будет организована специально для сотрудников Горьковского автозавода.

"С начала декабря мы планомерно формировали предварительный список желающих сдать кровь и ее компоненты в праздничные дни и в первую половину января. Это, в свою очередь, позволяет накапливать необходимые компоненты в резервном банке крови и выстраивать грамотную логистику выдачи компонентов по запросам", – пояснил главный врач ГБУЗ НО "НОЦК" Сергей Чистяков.

Он добавил, что акция "С Новым годом, Служба крови!" проводится ежегодно на территории всей страны. Она призвана пополнить запасы компонентов крови в период зимних праздничных дней.

Ранее сообщалось, что более 18,5 тысячи нижегородцев стали донорами крови в 2022 году.