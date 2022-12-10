Угловые диваны – функциональная мебель для отдыха

Угловой диван часто выбирают для современных и классических интерьеров вместо традиционного дивана. На официальном сайте компании PUSHE можно более детально ознакомиться с большим выбором диванов и кресел, а также воспользоваться привлекательным предложением – функциональные угловые диваны в Нижнем Новгороде по выгодной цене.

Большое разнообразие угловых моделей производства фабрики PUSHE (Пуше) является преимуществом, которое делает этот тип мягкой мебели популярным выбором для обустройства гостиной, детской комнаты или кабинета. Это отличное решение для тех, кто ценят комфорт и функциональность, но при этом заботится об эстетике мебели.

Угловые диваны – практичная мягкая мебель

Виды угловых диванов:

модульные;

раскладные;

с функцией сна;

с контейнером для постельного белья.

Среди угловых диванов есть модели, завоевавшие популярность. Примером может служить функциональный угловой диван с функцией сна. Этот предмет мягкой мебели подойдет как для большой, так и для маленькой гостиной. Это эргономичная мебель, которая дает дополнительное место для отдыха. С другой стороны, установленная посреди комнаты угловая модель позволяет отделить зону отдыха от обеденной или рабочей зоны.

Фабрика мебели PUSHE предлагает угловые диваны различных дизайнов и цветов. Все материалы обивки мягкие и нежные на ощупь, и в то же время за ними легко ухаживать.

Г-образная модель – классический, наиболее часто выбираемый диван. Он подходит для любых гостиных и часто является главным декоративным элементом интерьера. U-образная модель отлично вписывается в большие гостиные.

Раскладной диван оснащен современными механизмами раскладывания, благодаря которым всего за несколько секунд он может превратиться в удобное спальное место.

Модульные уголки универсальны и вписываются в любой интерьер. Мягкую мебель, состоящую из нескольких элементов, можно свободно расставлять или переставлять. Такой тип решения позволяет сэкономить место и обустроить интерьер по своему усмотрению.

Преимущества модульных угловых диванов:

удобная конфигурация;

большие функциональные возможности.

Угловые диваны из коллекции фабрики Пуше отличаются не только современным дизайном, но также высокой эстетикой, качеством исполнения и вниманием к деталям. Обивка устойчива к повреждениям и обесцвечиванию. Предлагаемые угловые диваны – это вариант на долгие годы. Комфорт и удобство гарантированы, а возможность деформации спинки, сиденья или подлокотников – минимальна.

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