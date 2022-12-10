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Общество

Архитектурно-художественная подсветка появилась еще на 20 зданиях в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

03 января 2023 12:25  [30] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Архитектурно-художественную подсветку смонтировали ещё на 20 зданиях в Нижегородском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Так, архитектурно-художественная подсветка появилась на улице Минина на домах №№ 1 и 2/8, на доме № 4 на пл. Минина и Пожарского и здании Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Лобачевского. Как уточнили в администрации Нижегородского района, в прошлом году здесь уже были подсвечены фасады выставочного комплекса, НГПУ им. Козьмы Минина, Гимназии №1 и жилого дома на площади Минина.

Таким образом, планируется, что по всему периметру центральной площади города на зданиях появится архитектурно-художественная подсветка. 

Дополнительно подсветку смонтировали на Верхне-Волжской набережной – теперь в тёмное время суток освещены дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9А и 12. В том числе, на зданиях Нижегородского государственного художественного музея, здании бывшей радиолаборатории, Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (Усадьба Рукавишниковых). Также АХП появилась на одном из центральных домов на площади Максима Горького, 2.

Исполняющий обязанности главы районной администрации Сергей Крутов рассказал, что в настоящее время монтаж подсветки ведётся на фасаде учебного корпуса НГТУ им. Р.Е. Алексеева на улице Минина, 24. "Еще одна важная туристическая зона, которая получит дополнительное освещение зданий – улица Кожевенная. Подсветка акцентирует дополнительное внимание на зданиях, которые связаны с творчеством Максима Горького. Подсветка уже есть на фасадах домов №№ 11 и 18, а также в переулке Кожевенном у дома №10. В этой же зоне архитектурно-художественная подсветка украсила дома № 3, 5, 7, 9/18 на Ивановском съезде и дом №5 в переулке Рыбный", - уточнил он. 

Напомним, работа по устройству архитектурно-художественной подсветки в Нижнем Новгороде началась в рамках подготовки к 800-летию города в 2021 году. Как подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, архитектурно-художественное освещение станет дополнительным украшением города. "Оно поможет по-новому взглянуть на уникальную архитектуру и подчеркнет ее особенности", - заявил мэр.

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Теги:
Архитектура освещение
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