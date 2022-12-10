Дорожные службы Нижнего Новгорода обрабатывают улицы противогололедными материалами в связи с предстоящим снегопадом Общество

После прошедшего накануне в Нижнем Новгороде дождя и установления отрицательных температур, а также перед прогнозируемым снегопадом городскими дорожными службами усилена работа по обработке противогололедными материалами улично-дорожной сети. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

"2023 год начался с плюсовых температур с дождём. Сейчас она понижается, и к концу недели по прогнозам достигнет -20 градусов. Такая ситуация в первую очередь опасна образованием гололеда. В связи с этим дорожными службами одновременно ведутся работы и по откачке образовавшейся воды, и по обработке дорог противогололедными материалами. Кроме того, по прогнозам синоптиков сегодня в вечерние часы ожидается снегопад. Поэтому дороги заблаговременно обрабатываются противогололедными материалами: упор делается на опасные участки проезжих частей, мосты, остановки общественного транспорта, пешеходные тротуары. На дежурстве в праздники и сотрудники домоуправляющих компаний, которым также необходимо в круглосуточном режиме следить за состоянием обслуживаемых ими территорий", - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

"В связи с прогнозируемым резким понижением температуры, особое внимание уделяется противогололедной обработке пешеходных тротуаров, подходов к социально-значимым объектам, тропиночной сети общественных пространств и состоянию автомобильных дорог. Также упор делаем на наиболее «проходные» тротуары. С раннего утра работы по уборке льда, снега и обработке от наледи ведутся на проспекте Ленина, улицах Баумана, Новикова-Прибоя, на территории вдоль Силикатного озера и других участках района. В работе задействована и техника, и дорожные рабочие", - отметил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

По информации администрации Автозаводского района, в ночь на 3 января противогололедными материалами обработали все автомобильные дороги. "С раннего утра дорожные рабочие и техника участвуют в прометании и обработке пешеходных тротуаров всех общественных пространств, остановочных павильонов, подходов к пешеходным переходам и др. Работы идут на ул. Героя Прыгунова, Веденяпина, Пермякова, Дьяконова, Школьная, пр. Молодежный, пр. Октября, площади Киселева и др. Более 900 дворников работают на придомовых территориях. Кроме того, продолжаются работы по откачке воды. В настоящее время она проходит на ул. Советской Армии и в 6 микрорайоне», - отметили специалисты районной администрации.

«Противогололедную обработку провели на улицах Октябрьской Революции, Советской, Сергея Есенина, Сергея Акимова, площади Революции, Гордеевском виадуке, Московском и Комсомольском шоссе, Канавинском мосту и Метромосту, в скверах по улице Сергея Есенина, Канавинский, "Мать и дитя", в сквере по Ярмарочному проезду. Также на подведомственных территориях работают управляющие компании", - сказал глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

В Приокском районе подрядные организации обрабатывают дороги, пешеходные пути и подъезды к контейнерным площадкам, а также откачивают воду. "Основные силы бросили на борьбу с гололедом и устранение луж, в настоящее время откачали около 30 кубометров воды. Сегодня рабочие еще раз проходят все участки, чтобы жители могли без помех передвигаться по району. Также готовимся и к снегопаду, все указания ответственным лицам уже даны", - подчеркнул глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

По информации главы администрации Московского района Владимира Кропотина, дороги района обслуживают машины КДМ, пескоразбрасыватели, МТЗ, грейдер, фронтальные погрузчики, самосвалы и дорожные рабочие. "Прошедшей ночью водооткачивающая техника работала на ул. Народная, 50; на пр. Героев у д. 21,23 и на перекрёстке с ул. Гастелло, а также на ул. Бийская. В настоящее время проводится работа по обработке противогололедными материалами тротуаров, остановок, пешеходных переходов, проездов, проезжих частей. Кроме того, вывозим снег с Московского шоссе, а также с улиц Куйбышева, Мечникова, Шаляпина, Баранова. Осуществляется завоз противогололедных материалов по емкостям на ул. Куйбышева. На придомовых территориях многоквартирных домов работают 282 дворника и 24 единицы техники управляющих компаний", - отметил Владимир Кропотин.

Как отметил и. о. главы Нижегородского района Сергей Крутов, содержание и уборка общественных пространств, где гуляют нижегородцы и гости города, находятся на особом контроле. "В связи с особенностями погоды люди и техника, задействованные в уборке снега, круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности. Улично-дорожная сеть, в первую очередь особо опасные участки, обрабатывается ПГМ. Производится очистка от наледи территорий с повышенным пешеходным трафиком, особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, лестничным сходам и мостам. Накануне на пересечении улиц Большая Печерская и Нестерова работала водооткачивающая техника - чтобы избежать гололёда в минусовую температуру. Также идут работы по вывозу снега: например, сегодня работы пройдут на улицах Заломова, Семашко, Большая Печерская, Провиантская, Грузинская, Рождественская и других", - рассказал Сергей Крутов.

"В первые дни Нового года рабочие оперативно реагировали на изменения погоды и производили соответствующую уборку территории. Так, за минувшие выходные на территории района производилась обработка противогололедными материалами и очистка тротуаров, лестничных сходов и остановочных павильонов по улицам: Генерала Ивлиева, Адмирала Васюнина, Ванеева, Ошарской, Пушкина, Тимирязева, Н. Сусловой, Братьев Игнатовых, Рокоссовского и т.д. В связи с продолжительной оттепелью также задействовали водооткачивающую технику на ул. Ванеева, ул. Болхашской и проспекте Гагарина. На данный момент рабочие продолжают борьбу с гололедом и, ориентируясь на прогнозы погоды, готовятся к прогнозируемому снегопаду", - добавил глава администрации Советского района Сергей Колотов.

"В ночь на 3 января дорожные бригады вывозили снег с ул. Землячки, Ясной, Ужгородской. Тротуары и дорожную сеть продолжаем обрабатывать противогололедными материалами, включая и те, о которых нам сообщают сормовичи. Днем запланированы работы по вывозу снега с пр. Кораблестроителей, а также просыпание дорог и тротуаров", - отметили в администрации Сормовского района.

Напомним, работу коммунальной техники в режиме реального времени можно отслеживать на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".