Нижегородцы смогут посетить экскурсии в "Заповедных кварталах" 4 и 5 января Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Новогодний фестиваль "Праздник света и обыкновенных чудес в Заповедных кварталах" (0+) продолжается в Нижнем Новгороде. Он проходит с 25 декабря по 8 января. Программа организована сразу на двух исторических территориях: в Студеном квартале (ул.Студеная-Звездинка- Алексеевская) и в квартале Трех Святителей (ул.Новая-Короленко- Славянская).

Как сообщают организаторы мероприятия, с 1 по 5 января, в коллаборации с dreamlaser, в "Заповедных кварталах" проходит световое шоу: на фасаде ул. Студёная, 14 о сокровищах Студеного квартала на основе работ известного советского художника-иллюстратора и жительницы ул. Студеной – Татьяны Мавриной; на фасаде ул. Короленко, 17 об удивительном мире сокровенных желаний и детских мечтах.

Программа экскурсий:

4 января (среда)

13:00 история о реальной жизни на рубеже XIX-XX веков "Изнанок Трехсвятского квартала" 18+

14:00 обзорная экскурсия "Заповедный квартал. Первый взгляд" 6+

16:00 театрализованная прогулка в наушниках "Обыкновенные сны Савелия" 6+

18:00 прогулка с харизматичным почтальоном «Роман в письмах» 16+

5 января (четверг)

13:00 обзорная экскурсия "Заповедный квартал. Первый взгляд" 6+

15:00 прогулка с горячительными напитками "Упоительные истории" строго 18+

16:00 театрализованная прогулка в наушниках "Обыкновенные сны".