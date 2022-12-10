Особенности кормов холистик

Многие хозяева домашних животных не делают разницы между тем какими кормами потчевать своего любимца. Однако те из них, кто заботятся про их здоровье, состояние шерсти и активный образ жизни, уже давно перешли на холистик корма. Предлагается рассмотреть, что же представляют собой эта еда для кошек и собак, а также разобраться в том, какие возможности для выбирающих подобный заказ владельцев предоставляются в интернет-магазине www.petshop.ru.

Большинство специалистов, дающие определения холистик кормам, сходятся в одном: эти корма были специально разработаны с учетом жизни животных в дикой природе, с полным учетом их потребностей в этом случае. А что самое главное в дикой природе? Правильно, происхождение полезных веществ и питательных элементов – все они исключительно природного происхождения, ни о каких добавках, регулирующих вкус и привносящих витамины, не может идти речь.

Что это значит? В составе этих кормов используется натуральное мясо и рыба. Причем эти компоненты не только присутствуют, но их доля огромна – она может достигать 70%. Неважно, что это будет – цыпленок или индейка, утка или говядина, ягненок или жирные сорта рыбы – все это полезно для животных, а потому является обязательным компонентом холистик корма. Что же происходит с обычными кормами, которые можно условно отнести к эконом, премиум и супер премиум классам? Там доля мяса намного ниже, зато содержание субпродуктов и костной муки просто огромно. Все это приводит к тому, что на обычных кормах голод ваш любимец удовлетворяет, а вот полезные вещества не получает.

С холистик кормами все по-другому. Стоит собаке или кошке съесть хотя бы минимальное его количество, вследствие высокого содержания белка насыщение происходит практически мгновенно, да и доля полезных веществ просто огромна. Кроме того, такой корм легко усваивается, значит, проблем с пищеварением у такого животного не будет.

Интернет-магазин Петшоп представляет разнообразные корма для собак, выпускаемые под торговой маркой GO!Solutions. Их можно заказать с доставкой на дом или забрать самостоятельно из любого удобного для вас территориального магазина. Вы можете выбрать подходящий для вашего любимца вкус – свежий ягненок идеально подойдет для щенков и собак, а вот содержащий 4 вида мяса (индейка, курица, лосось, утка) подойдет исключительно для взрослых животных. С помощью этого корма можно решить проблемы, связанные с пищеварением, а также добиться здоровой кожи и красивой шерсти.

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