Антимонопольное и конкурентное право

Консалтинговая группа "СИНТЕЗ" имеет многолетний опыт оказания юридических консультаций в области конкурентного права и антимонопольного права. В области конкурентного права команда специалистов юридической фирмы проводит анализ проектов (мероприятий), запланированных клиентами. Если антимонопольный юрист выявляет потенциальные риски нарушения законодательства о конкуренции, предлагает клиентам альтернативные решения проблемы. Этот тип правового аудита касается, в частности, систем распределения, разработанных предпринимателями, механизмов ценообразования и скидок, а также годовых планов продвижения и продаж.
Чем занимается антимонопольный юрист
Юристы "СИНТЕЗ" консультируют и представляют клиентов в вопросах, связанных с рекламой и воспрепятствованием доступу на рынок. Первая категория дел в основном касается недобросовестной или запрещенной рекламы, включая незаконную сравнительную рекламу. Второй охватывает различные виды споров о неравном обращении (дискриминации), плате за хранение, связывании.
Кроме того, "СИНТЕЗ" оказывает юридические услуги по делам о недобросовестной конкуренции, связанным с мошенническим обозначением предприятий, компаний, товаров или услуг, а также с неправомерной имитацией продукции. Команда юристов консультирует компании по вопросам антимонопольного законодательства, уделяя особое внимание практике концентрации и ограничения конкуренции.
В делах о концентрации юристы юридической фирмы:
Юридическая фирма также предоставляет консультации предпринимателям, пострадавшим от недобросовестной рыночной практики, и тем, кто пострадал от соглашений, устраняющих или ограничивающих конкуренцию, или злоупотребления доминирующим положением.
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