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Антимонопольное и конкурентное право

04 января 2023 09:15  [53]

Консалтинговая группа "СИНТЕЗ" имеет многолетний опыт оказания юридических консультаций в области конкурентного права и антимонопольного права. В области конкурентного права команда специалистов юридической фирмы проводит анализ проектов (мероприятий), запланированных клиентами. Если антимонопольный юрист выявляет потенциальные риски нарушения законодательства о конкуренции, предлагает клиентам альтернативные решения проблемы. Этот тип правового аудита касается, в частности, систем распределения, разработанных предпринимателями, механизмов ценообразования и скидок, а также годовых планов продвижения и продаж.

Чем занимается антимонопольный юрист

Юристы "СИНТЕЗ" консультируют и представляют клиентов в вопросах, связанных с рекламой и воспрепятствованием доступу на рынок. Первая категория дел в основном касается недобросовестной или запрещенной рекламы, включая незаконную сравнительную рекламу. Второй охватывает различные виды споров о неравном обращении (дискриминации), плате за хранение, связывании.

Кроме того, "СИНТЕЗ" оказывает юридические услуги по делам о недобросовестной конкуренции, связанным с мошенническим обозначением предприятий, компаний, товаров или услуг, а также с неправомерной имитацией продукции. Команда юристов консультирует компании по вопросам антимонопольного законодательства, уделяя особое внимание практике концентрации и ограничения конкуренции.

В делах о концентрации юристы юридической фирмы:

  • дают заключения по проектам концентрации,
  • анализируют необходимость уведомления о концентрации,
  • представляют интересы клиентов в делах о концентрации в суде.

Юридическая фирма также предоставляет консультации предпринимателям, пострадавшим от недобросовестной рыночной практики, и тем, кто пострадал от соглашений, устраняющих или ограничивающих конкуренцию, или злоупотребления доминирующим положением.

Услуги:

  • Акты недобросовестной конкуренции.
  • Имитация имени, компании.
  • Имитация продуктов.
  • Имитация товарного знака.
  • Препятствие доступу на рынок.
  • Мнения по договорам, регламенты, образцы договоров.
  • Антимонопольное разбирательство.
  • Запрещенные соглашения (в том числе: процедура смягчения ответственности).
  • Уведомление о намерении концентрации.
  • Контроль концентрации.
  • Незаконные (оскорбительные) положения.
  • Представительство в суде по конкуренции и защите прав потребителей
  • Злоупотребление доминирующим положением.

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