Антимонопольное и конкурентное право

Консалтинговая группа "СИНТЕЗ" имеет многолетний опыт оказания юридических консультаций в области конкурентного права и антимонопольного права. В области конкурентного права команда специалистов юридической фирмы проводит анализ проектов (мероприятий), запланированных клиентами. Если антимонопольный юрист выявляет потенциальные риски нарушения законодательства о конкуренции, предлагает клиентам альтернативные решения проблемы. Этот тип правового аудита касается, в частности, систем распределения, разработанных предпринимателями, механизмов ценообразования и скидок, а также годовых планов продвижения и продаж.

Чем занимается антимонопольный юрист

Юристы "СИНТЕЗ" консультируют и представляют клиентов в вопросах, связанных с рекламой и воспрепятствованием доступу на рынок. Первая категория дел в основном касается недобросовестной или запрещенной рекламы, включая незаконную сравнительную рекламу. Второй охватывает различные виды споров о неравном обращении (дискриминации), плате за хранение, связывании.

Кроме того, "СИНТЕЗ" оказывает юридические услуги по делам о недобросовестной конкуренции, связанным с мошенническим обозначением предприятий, компаний, товаров или услуг, а также с неправомерной имитацией продукции. Команда юристов консультирует компании по вопросам антимонопольного законодательства, уделяя особое внимание практике концентрации и ограничения конкуренции.

В делах о концентрации юристы юридической фирмы:

дают заключения по проектам концентрации,

анализируют необходимость уведомления о концентрации,

представляют интересы клиентов в делах о концентрации в суде.

Юридическая фирма также предоставляет консультации предпринимателям, пострадавшим от недобросовестной рыночной практики, и тем, кто пострадал от соглашений, устраняющих или ограничивающих конкуренцию, или злоупотребления доминирующим положением.

Услуги:

Акты недобросовестной конкуренции.

Имитация имени, компании.

Имитация продуктов.

Имитация товарного знака.

Препятствие доступу на рынок.

Мнения по договорам, регламенты, образцы договоров.

Антимонопольное разбирательство.

Запрещенные соглашения (в том числе: процедура смягчения ответственности).

Уведомление о намерении концентрации.

Контроль концентрации.

Незаконные (оскорбительные) положения.

Представительство в суде по конкуренции и защите прав потребителей

Злоупотребление доминирующим положением.

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