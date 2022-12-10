Благотворительная акция "С добрым Новым годом!" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Благотворительная акция "С добрым Новым годом!" пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила директор департамента по социальной политике администрации города Галина Гуренко.

Согласно информации, в рамках акции социальный патруль поздравит детей из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в социально-опасном положении.

Детям не только подарят подарки, но и проследят за тем, чтобы их родители надлежащим образом выполняли свои обязанности. Также будут проведены профилактические беседы с родителями и подростками.

Кроме того, социальный патруль провел 254 рейда, в ходе которых проверено 314 мест концентрации подростков и молодежи, выявлено 13 нарушений, проведено 450 бесед с подростками, в ходе рейдов посещено 1241 несовершеннолетних и их семей, с которыми проведено 1254 беседы.